TSMCの生産能力をめぐってAppleはNVIDIAと競合してチップ生産ラインの確保に苦戦か

世界最大級の半導体ファウンドリであるTSMCにとって、iPhoneやMacに搭載するチップの製造をTSMCに委託しているAppleは長年にわたる「トップ顧客」です。しかし、近年のAIブームのあおりを受けて、AppleがTSMCの製造ラインをめぐってNVIDIAと競合し、チップ生産拠点の確保に苦戦していると、台湾のテクノロジー系ジャーナリストであるティム・カルパン氏が報じています。



Apple is Fighting for TSMC Capacity as Nvidia Takes Center Stage

https://www.culpium.com/p/exclusiveapple-is-fighting-for-tsmc



TSMCは財務報告で、2025年第4四半期(10月～12月)の売上高が前年同期比25.5％増の337億3100万ドル(約5兆3500億円)、純利益が予想の151億7000万ドル(約2兆4000億円)を上回る160億1000万ドル(約2兆5400億円)であると報告しました。



また、2025年通年の売上高は前年比36％増の1224億2400万ドル(約19兆4000億円)に達したとのこと。TSMCは2026年の成長率が前年比で約30％増加すると見通しており、これに伴い設備投資額も前年比約32％増となる520億ドル(約8兆2400億円)から560億ドル(約8兆8700億円)という過去最高の水準に引き上げる計画です。TSMCの魏哲家CEOは、「投資不足のリスクは過剰投資よりもはるかに大きい」とコメントしました。



TSMCのビジネスモデルは他社に比べて資本集約度が高く、売上高に対する設備投資比率は33％を超えており、これはGoogleの親会社であるAlphabetの15％と比較しても非常に高い水準です。また、売上原価に占める減価償却費の割合も、Alphabetの10％に対してTSMCは45％に達しています。



そして、カルパン氏によれば、TSMCの高い成長率に対してAppleのサービス部門を除く製品売上高の成長率はわずか3.6％にとどまると予測されるとのこと。



この背景には、AIによる高出力チップへの膨大な需要と、スマートフォン市場の停滞という二つの大きな要因があります。





2025年8月、魏CEOはAppleに対しここ数年で最大となる価格引き上げを受け入れる必要があるという通告を行ったとのこと。Apple側はこの決定を甘んじて受け入れましたが、魏CEOは以前から決算説明会で値上げを示唆しており、TSMCの売上総利益率の上昇は同社の価格支配力が高まっていることを裏付けていました。



Appleにとってより深刻な状況は、かつて独占的だったTSMCの製造キャパシティを巡り、激しい争奪戦に直面していることです。AIブームの継続により、NVIDIAやAMDなどの顧客が手がけるGPUは1枚のウェハー上で占める面積が拡大しています。



実際、TSMCのAIチップを含むハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)部門の売上高は前年比で48％増加しましたが、スマートフォン部門の伸びは11％にとどまり、前年の23％増からも減速しています。





TSMCは20箇所を超える多くの工場(ファブ)を所有していますが、こうした大型で高需要なチップの生産が優先されるようになったことで、iPhone向けチップの製造ラインが自動的に確保されにくくなっている、とカルパン氏は伝えています。



技術面では、記事作成時点では最先端の2ナノメートル(N2)プロセスで量産が行われており、Appleが主要な購入者となっています。しかし、2026年後半には、HPCに最適化されたスーパーパワーレール(SPR)技術を採用したA16プロセスや、N2Pの増産が予定されています。その後、2028年頃には次世代のフルノードとされるA14の量産も計画されており、これはモバイルとHPCの両方向けに設計されています。



サプライチェーンの分析によれば、2025年前半において、NVIDIAが売上高でAppleを抜いてTSMCの最大顧客になった可能性が高いとのこと。2025年通年で逆転が起きなかったとしても、2026年には確実に入れ替わると見られています。





ただし、Appleは記事作成時点で多種多様なチップをTSMCの12以上のファブで製造しており、その製造基盤の広さはNVIDIAを大きく上回っています。カルパン氏は「10年近くにわたり、TSMCが新規施設への投資を続ける原動力となってきたのはAppleでした」と述べ、短期的にはNVIDIAやAMDなどの顧客が優位に立つものの、TSMCにとってAppleの重要性が失われるわけではないとしています。

