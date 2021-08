TSMCが半導体を最大20％値上げへ

2021年8月25日、半導体ファウンドリの TSMC が、顧客に対し半導体の値上げを通知したことが分かりました。価格の上昇はAppleやNVIDIAを始めとする多くの顧客に影響を与えるものとみられ、一部では半導体を使用する製品の販売価格の上昇を懸念する声も上がっています。 World’s Largest Chip Maker to Raise Prices, Threatening Costlier Electronics - WSJ https://www.wsj.com/articles/worlds-largest-chip-maker-to-raise-prices-threatening-costlier-electronics-11629978308?mod=djemalertNEWS TSMC Hikes Price of Chip Production: CPU & GPU Costs Set to Rise | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/tsmc-ups-chip-production-prices-by-10-to-20-percent 値上げの実施時期は2021年後半~2022年前半になると見られており、関係者によると、TSMCはiPhoneなどが採用する7nm以下のプロセスで製造される半導体の価格を最大10%、自動車用などの16nm以上のプロセスで製造される半導体の価格を最大20%引き上げる方針であるとのこと。

2021年08月27日 13時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

