IntelがCPUの製造をTSMCに外部委託すると市場調査会社が予測、2021年にエントリーCPU、2022年にミドルレンジ＆ハイエンドCPUの製造が開始か

TSMC To Produce Next-Gen Entry, Mid & High-End Intel Core CPUs on 5nm & 3nm Process Nodes Starting 2H 2021 https://wccftech.com/tsmc-mass-produce-intel-core-cpus-5nm-3nm-process-nodes-2h-2021-2022/ TrendForce: TSMC to Mass-Produce Select Intel Products, CPUs Starting 2021 | TechPowerUp https://www.techpowerup.com/277229/trendforce-tsmc-to-mass-produce-select-intel-products-cpus-starting-2021 市場調査会社の TrendForce が最新の市場予測レポートを公開しました。このレポートでは、Intelは次世代CPUの製造の大部分をTSMCに委託すると予測されています。 IntelはCPU以外のチップの製造の15~20%程度を外部委託しており、委託先のほとんどはTSMCおよび UMC です。IntelはTSMCへの委託をさらに拡大し、2021年下半期には同社のエントリーレベルのCPUである「Core i3」シリーズの製造をTSMCの5nmプロセスでスタートし、2022年下半期にはミドルレンジおよびハイエンドのCPUの製造を3nmプロセスでスタートするとTrendForceは予測しています。

AppleやQualcomm、AMD、NVIDIAなどの大手テクノロジー企業を顧客として抱える半導体製造ファウンドリの TSMC が、2021年下半期に5nmプロセスでIntel製CPUの製造を開始し、2022年下半期には3nmプロセスでIntelのミドルレンジ&ハイエンドCPUの製造を開始すると報じられています。 Press Center | TrendForce - Market research, price trend of DRAM, NAND Flash, LEDs, TFT-LCD and green energy, PV http://www.trendforce.com/presscenter/news/20210113-10651.html

2021年01月14日 15時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

