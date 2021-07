Appleが2021年第3四半期の業績を発表、5G対応のiPhone 12が好調も半導体不足の影響が懸念される

Appleが2021年第3四半期(4~6月)の業績を発表しました。同四半期における売上高は前年同期比で36%増の814億3000万ドル(約8兆9000億円)を記録しており、5G対応の iPhone 12 シリーズやサブスクリプションサービスの売上が今回の好調をけん引しています。 Apple Reports Third Quarter Results - Apple https://www.apple.com/newsroom/2021/07/apple-reports-third-quarter-results/ Apple (AAPL) earnings Q3 2021 https://www.cnbc.com/2021/07/27/apple-aapl-earnings-q3-2021.html Apple (AAPL) reports record Q3 2021 earnings: $81.4 billion revenue, up 36% YOY - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/07/27/aapl-q3-2021-earnings/ 2021年7月27日、Appleが2021年第3四半期の業績を発表しました。同四半期の総売上高は前年同期比で36%増の814億3000万ドル(約8兆9000億円)、純利益は217億4000万ドル(約2兆4000億円)を記録しています。売上高の内訳は、iPhoneが前年同期比で50%増の395億7000万ドル(約4兆3000億円)、Macが前年同期比で16%増の82億4000万ドル(約9000億円)、iPadが前年同期比で12%増の73億7000万ドル(約8100億円)、ウェアラブル・ホーム・アクセサリーが前年同期比で36%増の87億8000万ドル(約9600億円)、サービスが前年同期比で33%増の174億9000万ドル(約1兆9000億円)です。 Appleのティム・クックCEOによると、特に好調だったのはiPhone 12 ProとiPhone 12 Pro Maxという上位モデルの2つだそうです。クックCEOは「今四半期に端末を最新機種にアップグレードしたり、Androidから乗り換えたりしたユーザーの両方で多くの増加がみられました」と語っています。

2021年07月28日 10時10分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

