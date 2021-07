2021年07月28日 10時40分 ハードウェア

Oculus Quest 2の部品が400万台分リコール&無償シリコンカバー配布へ、「装着すると顔に炎症が起こる」と報告多数



FacebookのVR部門が、VRヘッドセット「Oculus Quest 2」のフェイシャル・インターフェース(接顔部)について、アメリカ消費者製品安全委員会(CPSC)からの報告を受けてリコールすると発表しました。CPSCによる調査の結果、「皮膚の炎症」の報告が5716件、「医師の診察を必要とした消費者の報告」がおよそ45件あったとのことです。リコールの対象になるのは少なくとも400万台にのぼるとみられています。



Introducing a New Silicone Cover for Quest 2’s Facial Interface, Plus a 128GB SKU

https://tech.fb.com/community-letter/



Facebook Technologies Recalls Removable Foam Facial Interfaces for Oculus Quest 2 Virtual Reality Headsets Due to Skin Irritation Hazard (Recall Alert) | CPSC.gov

https://www.cpsc.gov/Recalls/2021/Facebook-Technologies-Recalls-Removable-Foam-Facial-Interfaces-for-Oculus-Quest-2-Virtual-Reality-Headsets-Due-to-Skin-Irritation-Hazard-Recall-Alert



Quest 2 Sales Paused As 4 Million Facial Interfaces Recalled

https://uploadvr.com/facebook-pauses-quest-2-sales-skin/



Oculus Quest 2の内側には、スポンジ状のクッションがついたフェイシャル・インターフェースがあります。このフェイシャル・インターフェースは直接顔に当たる部分であり、外界の光を遮断する役割を果たす取外し可能なパーツです。





CPSCは「皮膚の炎症や反応を経験した消費者は、リコールされたフェイシャル・インターフェースの使用を直ちに中止し、Facebook Technologiesに連絡して、無料のシリコンカバーを受け取ってください」と注意を促しています。CPSCによれば、2020年10月から2021年7月の間にアメリカで販売されたおよそ400万台分、カナダで販売された17万2600台分のフェイシャル・インターフェースがリコール対象になっているとのこと。さらに、ヘッドセット本体に付属しているもののほか、単品で販売されたフェイシャル・インターフェースもリコールの対象になっています。



実際にVR関連ニュースサイトのUploadVRは、フェイシャル・インターフェースを使って顔に炎症を起こしたユーザーから提供された写真を公開しています。





Facebookは2020年12月に「Oculus Quest 2のユーザーの約0.01%から肌荒れの報告を受けた」と発表していましたが、「大半が軽度なものであり、自然に解決するはず」としていました。しかし、2021年5月にはこの問題を重く見た欧州委員会からの申請を受け、EU諸国ではAmazonから購入することができなくなっていたとのこと。



Facebookの広報担当者は「これらの報告はOculus Quest 2ユーザーのごく一部であり、報告の大部分は未確認です。しかし、当社はすべてのユーザーにOculus Quest 2で素晴らしい体験をしていただきたいと考えています。そのため、2020年12月からフェイシャル・インターフェースの自主交換プログラムを開始しており、全世界のOculus Quest 2およびOculus Quest 2 Fit Kitの所有者を対象に、シリコンカバーの提供を開始しています」と述べています。





無償のシリコンカバーの発送手続きは、以下のページから行うことができます。



Oculus Quest 2 Recall for Facial Interface Issues

https://www.oculus.com/quest-2/removable-facial-interface-alert/





なお、今回のリコールを受けて、FacebookはOculus Quest 2のアメリカでの販売を一時停止しており、販売再開は2021年8月24日の予定。Oculus Quest 2は内部ストレージが64GBのモデルと128GBのモデルがありましたが、UploadVRによれば、販売再開時にそれぞれ値段は据え置きで128GBと256GBにアップグレードし、それぞれのフェイシャル・インターフェースにシリコンカバーが付属する予定だそうです。