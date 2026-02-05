2026年02月05日 16時24分 ゲーム

メモリ不足でSteam公式ゲーミングPCの発売が遅延＆よくある質問集を公開しパーツの交換性やVR技術について解説



Steamを運営するValveが、発表したもののまだ発売していない3つのゲーミングハードウェアについて、「発表した後に最も多く寄せられた質問」のいくつかを公表しました。



Steam Hardware－Steamハードウェア：発売時期とその他のよくある質問－Steamニュース

https://store.steampowered.com/news/group/45479024/view/625565405086220583



Valveは2025年11月に以下3つのハードウェアを発表しました。いずれも2026年内に発売予定です。

・Steam Controller

・Steam Machine

・Steam Frame



まず発売時期と価格について、Valveいわく「当初の予定では今の時点で具体的な価格と発売日を公表できる予定だったが、業界全体におけるメモリとストレージの不足が深刻化し、供給不足と価格高騰を受けて、特にSteam MachineとSteam Frameに関して具体的な出荷スケジュールと価格の見直しを行う必要に迫られている」とのこと。3製品とも2026年上半期に出荷するという当初の目標は変わらないものの、状況を見極めている最中だそうです。



なお、Steam MachineにカスタムCPU・GPUを提供するAMDは2026年2月3日の決算発表で「Valveの新型ミニPCが今後数カ月以内に発売されることを確認した」と言及しています。



上記に加え、Valveはユーザーから寄せられた質問に回答しました。



・Steam Frame

Steam FrameはSteamに最適化されたスタンドアローン型VRデバイスです。スタンドアローンとはつまり、他の機器に接続せずとも単体でゲーム等をプレイできるということで、この機器にはValveの「SteamOS」や16GBのメモリ、256GBあるいは1TBのストレージが搭載される予定です。





「Steam Frameは他のストリーミングサービスにも対応するか」という質問について、Valveは「SteamOSには内蔵ブラウザーがあり、ストリーミングサービスはシアター形式のブラウザモードで動作する予定」と説明しています。Steam Deckと同じように、Xbox Cloud Gaming等の他サービスに対応するものだと考えられます。



Steam Frameは目を完全に覆うゴーグルタイプのVRですが、「眼鏡をかけた状態」で装着できるとのこと。ただ、眼鏡フレームの幅によるそうです。詳細はまだですが、度付きレンズの提供も検討されています。





Steam Frameには「中心窩ストリーミング」という技術が搭載されています。これは、VR機器でよく採用される「中心窩レンダリング」という技術に似たもので、アイトラッキングによって「ユーザーがみている箇所」の周辺部分を高解像度、他の部分を低解像度で描写するという負荷軽減機能です。中心窩レンダリングの場合はゲーム側の対応が必要ですが、Steam Frameに搭載される中心窩ストリーミングはゲームではなくシステム側の機能として動作するため、ゲーム開発者側の作業を必要がなく、すべてのゲームに適用可能です。



・Steam Machine

Steam Machineは箱形のゲーミングPCです。CPUとGPUにはAMD製のものを採用していて、開発段階のテストでは「Steamの大半のタイトル」をFSR使用かつ4K・60fps出力で問題なくプレイできたとのこと。ただ、中にはアップスケーリングが必要なタイトルもあり、1080pの内部解像度を維持するためにはVRR(可変リフレッシュレート)を使用して低いフレームレートでプレイする方が望ましい場合があるとのことです。HDMI VRRやアップスケーリングの改善、ドライバーのレイトレーシングの性能の最適化などに取り組むことで、多角的にその対策を進めているとValveは伝えました。



また、Steam MachineのSSD規格は「NVMe 2230」もしくは「NVMe 2280」で、メモリ規格は「DDR5 SODIMMs」とのこと。どちらも自分で交換可能だそうです。





・Steam Controller

Steam ControllerはSteam用に設計されたコントローラーです。「非SteamゲームをSteam Controllerでプレイできるか」という質問に対し、Valveは「Steam Controllerは、Steamオーバーレイと互換性のあるすべてのゲームで動作する」と回答しました。

