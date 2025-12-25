AI

OpenAIはChatGPT向けにClaudeのSkillsに似た機能をテストしている


OpenAIがChatGPT向けに、「Skills」と呼ばれる新機能のテストを実施していることが報じられました。これはAnthropicがClaudeで提供している同名の機能に類似したもので、特定の能力やワークフロー、あるいは特定の分野に関する知識をAIに教え込むための、フォルダーベースの指示セットです。

これまで提供されてきたGPTsはコーディング不要でChatGPTをカスタムできるという機能で、特定のニーズに合わせてプロンプトを調整するものでしたが、Skills機能はこれとは異なります。

モデルとなっているClaudeのSkills機能は、AIエージェントに専門知識や組織的な文脈などを事前に与えて複数の「スキル」として連携させる構成可能性や、一度構築すればアプリやAPIなどの異なる環境でも共通して利用できるポータビリティが特徴です。

また、必要な時に必要なリソースのみをロードするため効率的であり、従来のトークン生成よりも高い信頼性が求められるタスクに対しては、実行可能なコードを含めることもできるのもSkillsの大きなポイントです。

BleepingComputerの報道によれば、ChatGPTに導入されるSkills機能はhazelnuts(ヘーゼルナッツ)というコードネームで開発されており、スラッシュコマンドを介して利用可能になる予定だとのこと。


機能にはスキルエディタが含まれるほか、既存のカスタムGPTをスキルへと変換するオプションも用意される見込み。具体的な展開時期は明言されていませんが、2026年1月のリリースに向けて計画が進められているそうです。

なお、OpenAIのコーディングエージェントであるCodexは、ChatGPTに先行してSkills機能がすでに搭載されています。

