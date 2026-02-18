2026年02月18日 11時28分 ネットサービス

AutomatticがWordPress.comにAIアシスタントを追加、ユーザーが自然言語コマンドを使用しサイト全体のレイアウトとスタイルを変更できるように



Automatticは2026年2月17日に、WordPress.comに内蔵型のAIアシスタントを導入したことを発表しました。この新機能により、ユーザーは専門的なコードの知識がなくても、自然言語を用いた直感的なコマンドを通じてウェブサイト全体のレイアウトやデザインを直接変更できるようになります。



WordPressのAIアシスタントは、サイトのコンテンツとレイアウトを理解して動作するように設計されており、エディターやメディアライブラリなど、作業中の画面の中で呼び出して使えます。具体的には「このセクションをもっとモダンで広々とした感じにして」や「サイトの色をもっと明るく大胆なものに変更して」といった曖昧な指示でも適切に解釈し、リアルタイムでサイトに反映させることができます。



さらに、新しいフォントの提案や、お問い合わせページの追加、既存の文章をより自信に満ちた表現へ書き換えるといった編集作業、さらには多言語への翻訳まで幅広く対応しています。また、WordPress 6.9で導入されたブロックノート機能と連携しており、「@ai」と入力することでAIを編集ワークフローに直接参加させ、事実確認や見出し案の作成などを依頼することも可能です。





視覚的な面では、Googleの画像生成AIであるNano Bananaを使い、メディアライブラリの「Generate Image」ボタンからアスペクト比やスタイルを指定して画像を生成したり、既存画像を編集したりできるとのこと。





このAIアシスタント機能は、BusinessまたはCommerceプランのサイトで追加費用なしにオプトイン可能で、有効化しない限り挙動は変わりません。ただし、AI Website Builderで作成したサイトを購入した場合は、どのプランでも自動的に有効化されます。



Automatticからは他にもAIを活用した新しいツールが次々と提供されています。たとえば、AnthropicのAIコーディングアシスタントであるClaude Codeと、無料で提供されているローカル開発環境のWordPress Studioを組み合わせることで、深いコーディング知識がなくてもテキストプロンプトから数分で動くプラグインを作ることができるするガイドが公開されています。





さらに、Claudeとの会話からWordPressでサイトを組み立て、完全なブロックテーマを生成してWordPress Studio上のローカルサイトにデプロイするClaude Coworkプラグインも発表されました。このプラグインは、サイト仕様の整理、デザイン案の提示、WordPressのベストプラクティスに沿ったブロックテーマ生成などを行わせる、「Skills」と呼ばれる再利用可能な指示セットによって支えられています。Skillsは次世代のプロンプトのようなものだと説明され、更新頻度が高く、週単位で変化するとされています。





SkillsはChatGPTなど他のAIツールでも利用可能であり、非専門家でも会話を通じて高度なサイト構築を行える環境が整いつつあります。また、無料でブロックを生成しプレビューできる「Telex」といったツールも紹介されており、WordPress.comはAIを単なる補助ツールではなく、サイト構築のプロセスそのものを変革する中核技術として位置づけています。



