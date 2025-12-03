2025年12月03日 12時35分 ソフトウェア

WordPress 6.9が正式リリース、ブロックの使い勝手が向上しパフォーマンスも改善



WordPress 6.9が2025年12月2日にリリースされました。WordPress 6.9は、クリエイターやサイト所有者の作業効率を高め、チームでの共同作業を円滑にするための多くの機能強化が含まれています。



WordPress 6.9: What’s New for Site Owners and Bloggers

https://wordpress.com/blog/2025/12/02/wordpress-6-9-for-site-owners/



まず共同作業とコンテンツ管理の面では、ブロックレベルのメモ機能が追加されました。これにより、修正が必要な特定のブロックに対して直接フィードバックを残すことができ、スレッド形式での会話や解決済みのステータス管理が可能です。新しいコメントがつくと著者にメール通知が届くため、連絡漏れを防げます。





また、ブロックの表示・非表示を切り替える機能も導入されました。これにより、季節限定のプロモーションや定期的な告知などを削除することなく一時的に隠しておけるため、コンテンツの再利用が容易になります。



編集画面の操作性も向上しており、ドラッグ＆ドロップの際にブロックがどこに配置されるかがリアルタイムでプレビューされるため、迷いなく直感的にレイアウトを変更できるようになりました。さらに高度な設定として、特定のコンテナ内で許可するブロックの種類を指定できるUIも追加されています。



また、コンテンツ表現を豊かにする新しいブロックも多数登場しました。アコーディオンブロックは、見出しとパネルで構成される折りたたみ可能なセクションを作成でき、プラグインを使わずにFAQなどを設置するのに最適です。





用語クエリブロックは、カテゴリーやタグのページ構築を簡素化し、並べ替えやフィルタリング機能を備えています。これに関連して、用語テンプレートや用語名、用語数といった関連ブロックも用意されました。





さらに読者の利便性を高める機能として、文字数に基づいて記事の推定読了時間を表示するブロックも追加されています。





技術系や教育系のサイト向けには、LaTeX記法を使用して数式や記号を美しく表示できる数式ブロックが導入されました。





加えて、コメント数とコメントリンクのブロックが分離されたことで、投稿内の最適な場所にコメントへの導線を配置できるようになっています。





デザインとレイアウトの構築においては、再利用可能なレイアウトを簡単に呼び出せるスターターパターンのモーダルが、固定ページだけでなくすべての投稿タイプで表示されるようになりました。タイポグラフィの調整機能として、見出しや段落のテキストをコンテナの幅に合わせて自動的に伸縮させる設定が追加され、CSSを書かずに整った見出しを作成できます。



画像管理も効率化され、ギャラリーブロックではサイドバーからワンクリックですべての画像の縦横比を統一できるようになりました。動画背景を使用するカバーブロックには、動画の読み込み中に表示するポスター画像を設定できる機能が加わり、回線速度が遅い環境のユーザーにも配慮されています。





管理画面とパフォーマンスに関しても重要なアップデートがあります。コマンドパレットがサイトエディターだけでなく管理画面全体で利用可能になり、CtrlまたはCmd＋Kのショートカットを使うことで、あらゆる画面から素早く機能の検索や実行ができるようになりました。





なお、パフォーマンス面では、特別な設定をしなくてもサイトが高速化される仕組みが導入されています。具体的には、ページで実際に使用されているブロックのスタイルのみを読み込むオンデマンドブロックCSS、WP-Cronの最適化、HTML出力を最適化して不要な読み込みを減らすテンプレート出力バッファなどの技術的改善が行われたとのことです。

