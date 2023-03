Safari 16.4がリリース、WebKitに135項目の新しいウェブ機能と280項目以上のアップデートが追加される

・関連記事

「iOS 16.4」の配信がスタート、ウェブプッシュ通知や通話の音声分離などが可能に - GIGAZINE



「iOS 16.4」ではメッセージアプリでMastodonのリンクを共有するだけで投稿内容がチェックできるようになる - GIGAZINE



Appleが「iOS 16.3.1」「iPadOS 16.3.1」をリリース、ただしアップデートするとGoogleフォトがクラッシュするという報告も - GIGAZINE



AppleがiPhoneで「App Store以外のアプリストア」を初めて許可するべく準備を進めている - GIGAZINE

2023年03月28日 16時10分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.