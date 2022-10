macOS・iPadOSでのプッシュ通知やパスキーに対応した「Safari 16.1」が登場

◆iPadOSでのApple Pencilを使ったホバー機能 Apple Pencilをディスプレイから離した状態でも検知する「ホバー機能」がM2搭載iPad Proでサポートされるようになり、対象の端末におけるSafari 16.1でもリンクやアニメーションなどでホバー機能を活用できるそうです。 ◆Scroll To Text Fragment 検索結果からURLにアクセスすると、検索結果に強調表示されていたウェブページ内のテキストまでスクロールして強調表示されることがあります。このように、ID属性のない特定のテキストをURLの一部に含める Scroll To Text Fragment がSafari16.1でサポートされます。 ◆画面キャプチャの改善 macOS Venturaで、「getDisplayMedia().」を使用して特定のSafariウィンドウをキャプチャする機能が追加されました。ユーザーアクションに応じてgetDisplayMediaが呼び出されると、ユーザーに自分の画面やSafariウィンドウといったアプリケーションの特定のウィンドウを共有するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。

・関連記事

iPadのマルチタスク機能「ステージマネージャ」はM1以前のチップ搭載モデルでも動作することがiPadOS 16のベータ版で判明 - GIGAZINE



Safari 16で追加されたWebKit機能まとめ - GIGAZINE



パスワードを過去のものにするAppleの「Passkeys」とは? - GIGAZINE



iOS 16の配信がスタート、ロック画面カスタマイズ機能を使ってみた - GIGAZINE



リリース時には使えない「iOS 16」の機能まとめ、目玉機能のiCloud共有フォトライブラリ機能も延期 - GIGAZINE

2022年10月25日 17時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.