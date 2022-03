iOS・macOSと同時に大型アップデートがSafariにも到来、新たな「高さ」の基準やカスケードレイヤーが追加される

2022年3月14日にmacOS Monterey 12.3およびiPadOS・iOS 15.4がリリースされ、同時にSafariが新しいバージョン「15.4」にアップデートされました。Google ChromeやFirefoxに先行搭載されている多数の機能が追加されたほか、動的に変化するビューポートのサイズに応じて要素の高さを決める「dvh」という新たな指定方法などの機能が他のブラウザに先駆けて搭載されました。 New WebKit Features in Safari 15.4 | WebKit https://webkit.org/blog/12445/new-webkit-features-in-safari-15-4/ ◆img要素に lazy loading 機能が搭載へ img要素に「loading="lazy"」属性を付与することで、「付近にスクロールするまで画像を読み込まない」という遅延読み込み機能を利用することが可能になりました。 ◆ dialog 要素と「 ::backdrop 」疑似要素がサポートされる 画面内にダイアログボックスやサブウィンドウを出すのに利用可能な「dialog」要素がサポートされました。同時に、ダイアログボックスを表示した時の背景色を指定できる「::backdrop」疑似要素もサポートされています。こうした機能を利用すると、下の画像のようなダイアログを簡単に表示することが可能です。

2022年03月15日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

