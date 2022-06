「Safari 16 Beta」のWebkit機能が更新、macOS向けのウェブプッシュ機能などが追加

WebKit は今年に入ってからも 数多くの機能追加をおこなってきました が、2022年6月6日にSafari 16ベータ版に搭載される新たな機能追加が発表されました。 News from WWDC22: WebKit Features in Safari 16 Beta | WebKit https://webkit.org/blog/12824/news-from-wwdc-webkit-features-in-safari-16-beta/ ◆macOS用のウェブプッシュ機能 macOSの次期メジャー版「 macOS Ventura 」のSafari 16にウェブプッシュ機能が追加されます。この機能は既に実装済みの他ブラウザと同じくウェブ標準API( PushAPI ・ NotificationsAPI ・ ServiceWorker )の組み合わせで実装されており、ユーザーによるボタンクリックなどのジェスチャーで通知が要求されると、そのウェブサイトもしくはウェブアプリに対して通知の許可を求めるメッセージが表示されます。ここで許可を与えると、それ以降はリモートからユーザーに対して通知が送信され、Safariが実行されていなくても通知を受け取ることができます。ユーザーは通知センターで通知設定を表示および管理することができ、ウェブサイトごとに通知を切り替えられます。

2022年06月07日 14時30分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1c_sh

