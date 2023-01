「Google Chrome 109」安定版リリース、MathMLによる数式埋め込みなどが追加

その他、ウェブページで実際にどのように数式が表示されるかについては、対応するブラウザで以下のデモページにアクセスすれば確認できます。 Shipping MathML in Chromium https://people.igalia.com/fwang/2022-06-igalia-week-shipping-mathml-in-chromium/#/12 ◆@font-faceルール内のフォント記述子における自動範囲のサポート @font-face ルール内に定義された font-weight ・ font-style ・ font-stretch といった3種のフォント記述子は2つの値を記述することで範囲を指定できますが、これらで使用可能な設定値としてキーワード「auto」を追加されました。これにより、 可変フォント に対してより適切な自動範囲をサポートするようになりました。なおこれらの記述子では「auto」が初期値となります。 ◆条件付きフォーカス MediaDevices.getDisplayMedia() が CaptureController オブジェクトを渡せるよう機能拡張され、同時にCaptureControllerオブジェクトの setFocusBehavior() メソッドが公開されました。このメソッドを呼び出すことにより、キャプチャの開始時にキャプチャされたタブやウィンドウにフォーカスがあるかどうか、またはキャプチャ ページがフォーカスを保持する必要があるかどうかをウェブアプリ側で制御できるようになります。 この機能を体験するには、Chrome 109以降にて以下のデモサイトにアクセスすれば確認できます。 Conditional Focus https://wicg.github.io/conditional-focus/demo/ ◆Cookies Having Independent Partitioned State(CHIPS) Chromeは複数のトップレベルコンテキストでサードパーティが利用できるクロスサイトCookieの廃止を計画していますが、現在のウェブ関連技術では、SaaS埋め込み・ヘッドレスCMS・サンドボックスドメインなどといった、トラッキングとは無関係なクロスパーティCookieの使用例がいくつもあります。これに関連し、トップレベルサイトごとに隔離されたサードパーティのコンテキストでCookieを使用する機能を開発者に提供することで、クロスサイトトラッキング以外のユースケースに対応することを検討しています。その方針に則り、新たなCookie属性としてPartitionedを実装し、これを用いてCookieをトップレベルサイトごとに隔離するメカニズムが提供されています。 ◆CSSプロパティ「hyphenate-limit-chars」 ハイフネーションを適用する場合に最適な最小文字数を考えると、単語内・ハイフンの前・ハイフンの後といった状況に応じて、ページのデザインまたは言語によって異なります。新規CSSプロパティであるhyphenate-limit-charsを用いることにより、ハイフンで繋がれた単語の最小文字数を指定してハイフネーションをより細かく制御でき、またそのためのJavaScriptライブラリを使用する必要性も減らせます。 ◆CSSの長さ単位「lh」 行の高さを基準とする新たな長さ単位「lh」が導入されます。これを使用する局面としては、テキストが整数行にきっちりと表示されるようHTML要素の高さを指定するようなケースが想定されています。例えば、

・関連記事

「Google Chrome 108」安定版リリース、新たな単位の追加やCOLRv1関連機能を実装 - GIGAZINE



「Google Chrome 107」安定版リリース、画面共有の改良などを実装 - GIGAZINE



オフラインのChromeで遊べる「恐竜ゲーム」を巡り学校関係者から「生徒が遊ぶのを止める方法」の質問が多数寄せられていた - GIGAZINE



Chromeにメモリを節約させる「メモリセーバー」機能が登場、バッテリーを長持ちさせる「省エネモード」も - GIGAZINE



Google検索をするとChatGPTの回答も表示してくれるブラウザ拡張機能「ChatGPT for Google」 - GIGAZINE

2023年01月11日 10時50分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1c_sh

You can read the machine translated English article here.