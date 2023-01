2023年01月11日 10時27分 ハードウェア

Samsungが3年ぶりの対面イベントを2023年2月2日に開催、次期フラッグシップモデル「Galaxy S23」発表か



Samsungが新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を太平洋標準時の2023年2月1日午前10時(日本時間の2日午前3時)に開催することを告知しました。



Samsungは2023年1月11日に、Galaxy Unpackedを3年ぶりにサンフランシスコで開催すると発表しました。





イベントの目玉は、Samsungの次期フラッグシップスマートフォンである「Galaxy S23」シリーズです。2022年8月には、Galaxy S23 Ultraに2億画素のカメラが搭載されるとの情報がリークされています。



Samsungのフラッグシップスマホ・Galaxy S23 Ultraについに2億画素のカメラが搭載か - GIGAZINE





ニュースサイト・HotHardwareによると、Galaxy S23は標準的な黒と白のカラーリング以外にピンクと緑もラインナップするとのこと。TwitterユーザーのSnoopyTechは、カラーバリエーションのネーミングは「Botanic Green」「Misty Lilac」「Phantom Black」「Cotton Flower」の4色だとしています。



S23 Series:



DM1/S23: 8/128, 8/256

DM2/S23 Plus: 8/256, 8/512

DM3/S23 Ultra: 8/256, 12/512 (probably 12/1TB via Samsung-Store)



DM = ????



Colours for all three devices:

Botanic Green

Misty Lilac

Phantom Black

Cotton Flower

More only via Samsung-Store — SnoopyTech (@_snoopytech_)



スペック面では、S23、S23 Plus、S23 UltraのSuper AMOLEDスクリーンがいずれも1750nitsの輝度を誇ることや、ストレージが従来の128GBから256GBへと倍増していることが報じられました。



イベントの模様はSamsungの公式サイトやYouTubeチャンネルでもライブ配信されるとのことです。