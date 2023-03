「Google Chrome 111」安定版リリース、View Transitions APIで洗練されたトランジションが作成可能に

ウェブブラウザ「Google Chrome」の最新安定版であるバージョン111.0.5563.64 (Linux版/Mac版)・111.0.5563.64/.65(Windows版)がリリースされました。View Transitions APIによって、単一ページで洗練されたトランジションが作れるようになるほか、CSS Color Level 4が有効になることで使える色の幅が広がります。 New in Chrome 111 - Chrome Developers https://developer.chrome.com/blog/new-in-chrome-111/ NIC070 v2 - YouTube ◆「window-management」エイリアスの追加 「window-placement」パーミッションおよびパーミッションポリシー文字列のエイリアス(別名)として「window-management」が追加されました。その目的は、「window-placement(ウィンドウの配置)」という言葉がウェブアプリケーションがブラウザーウィンドウをターゲットディスプレイに配置するAPIの一つの側面しか表現していないことから、最終的に「window-placement」を非推奨にして削除するための準備の一貫です。 ◆「baseline-source」プロパティ 「baseline-source」プロパティを使用することによりウェブ開発者は、インラインレベルボックスがラインボックス内の位置合わせにどのベースラインを使用するかどうかを指定できます。この仕組が必要な理由としては、現在の「ベースラインを決定するデフォルトの動作」が非常に紛らわしい、ということがあります。例えば、以下のようなHTMLコードがあったとします。

2023年03月08日 11時23分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

