2022年02月14日 20時00分 サイエンス

遺跡から発掘された1500年前の容器が「ローマ人のトイレ」だったと判明

by R.J.A. Wilson



1500年前のローマ人が使っていた別荘から発掘された容器が、内容物の分析結果から「1500年前のトイレ」だったことが判明しました。トイレとして使われていたことを示す証拠となったのは、固まった堆積物に含まれていた「寄生虫の卵」でした。



Using parasite analysis to identify ancient chamber pots: An example of the fifth century CE from Gerace, Sicily, Italy - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352409X22000128





Identifying the portable toilets of the ancie | EurekAlert!

https://www.eurekalert.org/news-releases/942611



Archaeologists Figured Out How to Tell if One of These Roman Pots Was Used For Poop

https://www.sciencealert.com/conical-storage-pots-found-near-roman-latrines-held-just-what-you-d-think



1,500-year-old Roman 'flower pot' was actually a port-o-potty | Live Science

https://www.livescience.com/roman-empire-port-o-potty



イタリア・シチリア島にある「Villa of Gerace(ジェラーチェの別荘)」と名付けられた遺跡では、4世紀~5世紀に使用された浴場や貯蔵庫、窯などの施設の存在が確認されています。この遺跡からは施設以外の遺物も出土しており、その1つに高さ約32cm、直径約34cmの「容器」があります。以下の画像は遺跡を真上から撮影したもので、赤い円で示された箇所で容器が発掘されました。



by R.J.A. Wilson



発見時の容器は土中に埋もれ、割れた状態でした。



by R.J.A. Wilson



以下の写真は、発掘された容器を復元したもの。カナダのブリティッシュコロンビア大学で考古学を研究するロジャー・ウィルソン教授は、「このタイプの円すい形の容器は、ローマ帝国でかなり広く存在していたことが認識されており、他の証拠がないためしばしば『貯蔵つぼ』と呼ばれています。公衆便所やその付近で多数発見されたことから、室内用の便器として使われた可能性が指摘されていましたが、これまで確証が得られませんでした」と述べています。



by R.J.A. Wilson



そこで研究チームが、容器内部の固形化した残留物を顕微鏡で分析したところ、「鞭虫」と呼ばれる寄生虫の卵が発見されました。鞭虫は人間の大腸に生息する寄生虫の一種であるため、この容器には「人間の大便」が入っていたことになります。つまり、この容器はローマ人の「トイレ」として使われていたというわけです。



研究チームは浴場施設にトイレが存在しなかったとみられることから、便意を催した入浴者が浴場施設を離れて別荘のトイレまで行くのではなく、この容器をトイレとして代用していた可能性があると指摘。また、容器の大きさから単体でトイレとして使用されたのではなく、穴が空いた木製の椅子の下に容器を置いてトイレにしていたのだろうと研究チームは考えています。





今回分析の対象となった固形物は、繰り返しトイレとして使用された後に便や尿に含まれるミネラルが固形化したもので、鞭虫の卵は鞭虫に感染した人の排せつ物がミネラルに混入する形で堆積したものだとみられています。論文の筆頭著者であるケンブリッジ大学のソフィー・ラビノウ氏は、「寄生虫の卵は容器の表面に形成された鉱物の層に閉じ込められ、何世紀にもわたって保存されていることがわかりました」と述べています。また、顕微鏡分析に参加したケンブリッジ大学のティアニー・ワン氏は、「これらの寄生虫の卵が堆積から1500年後に見つかるというのは、非常にエキサイティングです」とコメントしました。



なお、ローマ帝国の遺跡で発掘された同様の容器が全てトイレに使われていたかどうかは不明で、類似の容器の中には穀物や水の貯蔵に用いられたものや、骨つぼとして用いられたものがある可能性も示唆されています。ケンブリッジ大学の寄生虫専門家であるピアーズ・ミッチェル氏は、「博物館に展示されているローマの容器の底部には、このように鉱物化した固形物があることが確認されており、今回の技術を使ってトイレとして使用されたかどうかを調べることができます」と述べました。