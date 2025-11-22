2025年11月22日 00時00分 ピックアップ

大阪万博レポ・細田守監督インタビュー・筋肉痛と運動などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2025年10月版はコレ！



GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に「2025年10月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか？」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。



◆1：「ミャクミャクハウス」をはじめ大阪・関西万博の会場にはあちこちにミャクミャクとこみゃくがいる





◆2：「未来のミライ」公開直前の細田守監督＆上白石萌歌＆高木正勝が作品や音楽について語る





◆3：まだ筋肉痛が残っている状態でも運動していいのか？





◆4：酒は本来即禁止されるぐらい害があるのになぜいまだに飲まれ続けているのか？





◆5：大阪・関西万博で本場のベルギーワッフルを食べる、内部が植物の香りで満たされビスコフもくれたベルギーのパビリオン





◆6：ダイエットする前に知っておくべき「5つのこと」を専門家が解説





◆7：「iPhone Air」開封の儀、ついに登場した史上最薄iPhoneの外観を細かくチェックして旧モデルと薄さ比較もしてみた





◆8：主題歌決定のきっかけはMADムービー、新海誠のサービス精神が光った「星を追う子ども」トークショーイベント





◆9：最高レベルのCGを駆使し他には考えられないキャストを揃えた映画「サマーウォーズ」の細田守監督へインタビュー





◆10：不眠症を悪化させているかもしれない「睡眠に関する5つのアドバイス」について専門家が解説





2025年10月は大きなインパクトを残した大阪・関西万博の取材記事がよく読まれており、閉会してなお愛されているミャクミャクとこみゃくを万博会場で探した記事や、本場のベルギーワッフルが食べられたベルギー館の記事などが人気でした。また、2025年11月に新作映画『果てしなきスカーレット』の公開を控える細田守監督の記事や、筋肉痛や飲酒といった健康関連のトピックを取り扱った記事も読まれていました。



