東野圭吾原作映画の監督インタビュー・Pixel 10 Pro Fold・「どんでん返し」のコツなどAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2026年2月版はコレ！
GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に「2026年2月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか？」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。
◆1：東野圭吾作品初のアニメ映画『クスノキの番人』を伊藤智彦監督はいかに作り上げたのかインタビュー
◆2：「セガサターン、シロ！」とあのせがた三四郎が20年ぶりの復活を遂げたワンフェス2020[冬]コスプレまとめ【後編】
◆3：Googleの折りたたみスマホ「Pixel 10 Pro Fold」で折りたたみ機ならではの機能を使ってみた
◆4：ネパール料理の代表的存在でカレーとは微妙に異なる「ダルバート」が食べられる「ダルバート食堂 ムスタンタカリチューロ」に行ってきた
◆5：MicrosoftやGoogleでキャリアの大半を過ごしたソフトウェアエンジニアが選ぶ「秀逸なソフトウェアエッセイ10選」
◆6：ゾンビ×アイドル×佐賀に宇宙人まで加わった劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』宇田鋼之介総監督インタビュー
◆7：「シャーロック・ホームズ」を通してコナン・ドイルは男性のメンタルヘルスを探求していたという指摘
◆8：ついにApple Intelligenceが日本語に対応してiPhoneで「ラフな文章をビジネス用に書き換える機能」や「画像生成機能」が利用可能になったので使ってみた
2026年2月は東野圭吾作品初のアニメ映画『クスノキの番人』の伊藤智彦監督にインタビューした記事や、ガレージキットイベントのワンダーフェスティバル会場で見かけたコスプレイヤーのまとめ記事、Googleの折りたたみスマートフォン「Pixel 10 Pro Fold」のレビュー記事などが人気でした。また、「秀逸なソフトウェアエッセイ10選」や劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』宇田鋼之介総監督インタビュー、物語を魅力的にする「どんでん返し」を仕込むためのヒントを解説した記事なども読まれていました。
なお、Amazonつながりとして、編集部のAmazon欲しいものリストも公開しているので「GIGAZINE編集部の活動を物理的に支援したい！」という場合は以下からお願いします！
GIGAZINE編集部の欲しいものリスト
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T?sort=custom
・関連記事
Xperia 10 VIIレビュー・「恥知らず」という戦略・オバマ元大統領オススメ本などAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2026年1月版はコレ！ - GIGAZINE
「GIGAZINEマンガ大賞」2026年3月度募集開始＆セールの結果と次のセール告知 - GIGAZINE
「今熱いマンガは？」「電子書籍でマンガ買ったことある？」などGIGAZINE読者に聞いてみた - GIGAZINE
GIGAZINE読者5000人以上に「今熱いマンガは？」「Amazonで何をチェックしてる？」など調査してみたアンケート結果を公開中！2026年度2月分のGIGAZINEのアクセス解析結果はこんな感じ - GIGAZINE
にんにく大好きメイドが吸血鬼に隠れて「にんにくグルメ」を堪能する「ご主人様にんにく臭いです！」コミックス描き下ろしマンガをGSCメンバー向け記事で公開 - GIGAZINE
AIの少女と結ぶ深い愛を描く「秘密の宮園」の完結記念で初期版の原稿を大公開 - GIGAZINE
アニメ監督の情熱と魂が詰まったアニメ制作に触れることができるインタビュー集「アニメ監督のお仕事とは？」をAmazonでリリース - GIGAZINE
・関連コンテンツ