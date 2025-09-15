今年もGIGAZINE冬のプレゼント企画＆Kindle本がお得に読める年末セールを開催、2025年度11月分のGIGAZINEのアクセス解析結果はこんな感じ
お知らせその1。2025年12月25日(木)から、毎年恒例の「GIGAZINE冬のプレゼント企画」を実施します。ロボット掃除機やゲーミングキーボードなどの豪華プレゼントが当たる企画で、アンケートに答えるだけで応募可能。応募方法やプレゼント一覧など、詳しくは当日に投稿される記事でチェックできる予定なのでお楽しみに。X(旧Twitter)・Facebook・Bluesky・Discord・Threadsをフォローすると、おすすめプレゼント情報や記事更新のお知らせを逐一迅速に入手できるのでおすすめです。
お知らせその2、GIGAZINEのKindle本がまるっとお得になる年末セールを2025年12月26日頃から開催予定。「姫とゲーマー」「魔道書交換日記」「魔道書交換日記スピン」「あめあめふれふれうそやんで」「とにかくイジメたい朝日奈さん」「ガス屋で～す！！」などのコミックがお得にゲットできるチャンスなので、この機会によろしくです。
お知らせその3。茨木市立茨木小学校の放課後子ども教室として、創作部の「イラスト・マンガ講座」を開催することになりました。iPadとApple Pencilを使って、デジタルお絵描きを学ぼう！というイベントです。どんな感じの内容になるのかについては、2025年8月に開催された以下のイベントレポートを読むとよくわかります。
イラスト・マンガ創作部「みんなで同時にイラストをラクガキ」きゃぱすday2025夏アフターレポート - GIGAZINE
講座は全6回で、1月14日(水)・1月21日(水)・2月18日(水)・2月25日(水)・3月4日(水)・3月11日(水)で14時から16時で開催されます。対象は小学3～6年生で、今回だけでなく2026年4月からも開講されます。
各講座の定員は6名なのですが、子どもたちからの申込みが殺到しており、倍率は最高で6倍を突破。イラストをちゃんと学びたい！デジタルお絵かきを体験してみたい！という子どもたちの高いモチベーションが伝わります。
というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。
◆2025年11月
アクセスリクエスト数：2億1566万
ページビュー：5669万(1391万増)
ユニークユーザー数：1471万(129万増)
転送量：13.804TB
※Cloudflareによる計測結果です。
転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約11.579TB。HTML、RSSなどが約2.225TB。
また、2025年11月に作成した記事数は466本。
次に、2025年11月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。
1位：ノートPCのバッテリー1000個以上と太陽光発電で自宅の電力を8年以上まかなってきた男性
2位：「自動車のヘッドライトまぶしすぎ問題」は一体何が原因なのか？
3位：国連調査の「世界で最も人口の多い都市ランキング」で東京がついに首位陥落
4位：電源が入ってないSSDは徐々にデータを失う危険性があり長期保存用として難あり
5位：「急速充電はスマホのバッテリーを消耗させるのか？」という疑問の答えを知るため実際にテストしたYouTuberが登場
6位：レシート用プリンターをゲーミングPCに改造して「DOOM」をプレイすることに成功
7位：蚊の口器を3Dプリンター用の極細ノズルに再利用することに成功、移植用臓器の製造に期待
8位：実はGmailでは簡単にメールアドレスを増やせる、買い物やチケット予約などでメアドを使い分けて重要メールの見落としを防ぐことも可能
10位：オープンソース電子機器プラットフォームのArduinoがこっそりと利用規約やプライバシーポリシーを書き換えて死につつあるという指摘
というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。
1位：Chrome：59.57％（1.74％pt増）
2位：Safari：20.83％（1.68％pt減）
3位：Edge：7.15％（0.77％pt減）
4位：Firefox：5.26％（0.28％pt減）
5位：Safari (in-app)：3.86％（0.99％pt増）
6位：Android Webview：2.27％（0.06％pt増）
7位：Opera：0.56％（0.05％pt減）
8位：Samsung Internet：0.23％（増減無し）
9位：Mozilla Compatible Agent：0.15％（0.02％pt減）
10位：Mozilla：0.03％（増減無し）
次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。
1位：Google ニュース（前月1位）
2位：X（前月3位）
3位：はてなブックマーク（前月2位）
4位：SmartNews（前月4位）
5位：Facebook（前月8位）
6位：DuckDuckGo（前月5位）
7位：Bluesky（前月6位）
8位：MSN（前月7位）
9位：TBN17（前月9位）
10位：livedoorブログ（前月10位）
次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。
1位：GIGAZINE
2位：AI
3位：ゴム
4位：セックス
5位：ポルノ
6位：生成AI
7位：アニメ
8位：ロボット
9位：Linux
10位：ゲーム
取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。
また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。
それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。
最後に、親愛なる読者の皆さまからの物質的支援・金銭的支援のおかげで、GIGAZINEのサーバーたちがせっせと動いています。1円でも良いので助けてくれると非常に助かります！
・物質的支援（Amazon欲しい物リスト）
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T
・金銭的支援その1（1回きりの寄付）
https://gigazine.net/news/about/
・金銭的支援その2（毎月or毎年の定期払い）
https://gigazine.net/club/
なお、この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2026年1月31日までは誰でも閲覧可能です。
