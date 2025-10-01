2025年10月01日 09時30分 レビュー

「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」のバッテリー持続時間と充電速度を測定＆高負荷時に高温になるかも検証してみた



GIGAZINEでは「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」を入手してカメラ性能やベンチマークスコアを確かめてきました。「薄型のiPhone Airのバッテリー持続時間はどんなものなのか？」とか「iPhone 17 Proにはベイパーチャンバーという冷却機構が備わっているけど、実際どれくらい冷えるのか？」といった疑問がまだまだ残っているので、疑問を解消するべく3モデルの「バッテリー持続時間」「バッテリー充電速度」「高負荷時の温度」を測定してみました。



iPhone - Apple（日本）

https://www.apple.com/jp/iphone/



・目次

◆1：バッテリー持続時間を比較

◆2：フル充電に必要な時間を比較

◆3：充電中の温度比較

◆4：高負荷時の温度を比較

◆5：まとめ



◆1：バッテリー持続時間を比較

「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」の公称バッテリー持続時間は以下のとおり。動画ストリーミングの場合、iPhone 17は最大27時間、iPhone 17 Proは最大30時間、iPhone Airは最大22時間使用可能とされています。ただし、公称値はAppleのテスト環境で得られたものなので、実際にGIGAZINE編集部でもバッテリー持続時間を測定してみることにします。





というわけで、上から順に「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」を並べて、満充電の状態からYouTubeの動画を全画面で再生し続けてバッテリーが切れるまでの時間を測定しました。画面の明るさは最大、音量は50％に設定し、インターネットにはWi-Fiで接続しています。また、室温はエアコンで26度に保った状態で測定しています。





再生開始から12時間31分でiPhone 17のバッテリーが切れました。





続いて、15時間5分経過時点でiPhone Airがバッテリー切れ。





そして、測定開始から15時間41分でiPhone 17 Proのバッテリーも切れました。





3モデルのバッテリー持続時間を表にまとめると以下の通り。iPhone Airは非常に薄型でバッテリー持続時間の公称値も最短だったのですが、今回の測定条件ではiPhone 17より2時間半以上長持ちする結果となりました。



モデル バッテリー持続時間 iPhone 17 12時間31分 iPhone 17 Pro 15時間41分 iPhone Air 15時間5分



◆2：フル充電に必要な時間を比較

公式スペック表を確認すると、iPhone 17とiPhone 17 Proは「40Wの充電アダプターを使えば20分で最大50％充電可能」とされている一方、iPhone Airは「20Wの充電アダプターを使えば30分で最大50％充電可能」となっており、充電性能に差があることが分かります。





実際の充電速度を確かめるべく、Ankerの70W出力に対応した充電アダプターを使って充電してみます。なお、USB Type-CケーブルはiPhone 17 Proに付属してきたものを使いました。





10分ごとにバッテリー残量を記録してグラフ化したものが以下。30分経過時点でiPhone 17は72％、iPhone 17 Proが67％、iPhone Airが56％でした。その後、iPhone 17は90分で充電完了し、iPhone 17 ProとiPhone Airは100分で充電完了しました。





◆3：充電中の温度比較

バッテリー充電中の温度を赤外線サーモグラフィ「FLIR i3」で測定しました。iPhone 17のディスプレイ側は33度前後。





背面は34度前後。





iPhone 17 Proはディスプレイ側が36度前後。





背面は37度前後。





iPhone Airはディスプレイ側が36度前後。





背面は38度前後。どのモデルも充電中に熱さを感じることはありませんでした。





◆4：高負荷時の温度を比較

高負荷時の温度を測定するべく、3モデルを壁に立てかけた状態で4K・60fpsの動画撮影を10分間続けてから温度を測定しました。





iPhone 17のディスプレイ側は41度前後。





背面も41度前後。





iPhone 17 Proのディスプレイ側は43度前後。





背面は44度前後。





iPhone Airのディスプレイ側は44度～45度。





背面は46度前後でした。





iPhone 16 Proは4K・120fpsでの撮影に対応しているので、4K・120fpsで10分間撮影し続けた際の温度も測定します。





ディスプレイ側は44度。





背面は45度～46度でした。





どのモデルも高解像度の動画を撮影し続けても「持てないほどの熱さ」にはなりませんでした。



◆5：まとめ

「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」のバッテリー性能を比較した結果、iPhone Airのバッテリーが意外と長持ちすることが判明。一方で充電速度はiPhone Airが最も多い結果となりました。それでも100％になるまでの時間はiPhone AirとiPhone 17 Proで同等なため、バッテリー性能が問題になることはないと言えます。また、高負荷時の温度についても3モデルとも発熱が大きな問題なることはなさそうです。



「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」のベンチマークスコアは以下の記事にまとめています。全体的にiPhone 17 Proの性能が最も高く、iPhone 17とiPhone Airはテスト内容によって順位が入れ替わります。



「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」を一斉ベンチマークテスト、無印・Pro・Airの性能差を探る - GIGAZINE





GIGAZINEでは3モデルの写真撮影性能も詳しくレビュー済み。「ベンチマーク」「カメラ性能」「バッテリー性能」「発熱具合」の検証結果をまとめると、iPhone 17は「特に弱点のない誰にでもオススメできるスマートフォン」、iPhone 17 Proは「処理性能もカメラ性能もバッテリー性能も高く、高機能なスマートフォンを求める人にオススメ」、iPhone Airは「処理性能は無印モデル程度で、カメラ性能は低いものの、バッテリー性能は問題なし。薄型のボディに魅力を感じる人向け」といった感じです。



iPhone 17のカメラ性能を徹底検証してみたよレビュー、48メガピクセルにアップグレードされた超広角カメラの実力はいかに - GIGAZINE





3眼すべて48メガピクセルになった「iPhone 17 Pro」のカメラでいろいろ撮影してみたよレビュー、Proモデルの圧倒的な性能を見せつける非の打ち所がないカメラ - GIGAZINE





薄い代わりにカメラが1個になった「iPhone Air」の写真撮影能力を検証してみたよレビュー - GIGAZINE





各モデルの最低価格はiPhone 17が12万9800円、iPhone 17 Proが17万9800円、iPhone Airが15万9800円です。それぞれAmazon.co.jpでも入手可能です。



Amazon.co.jp: Apple iPhone 17 (256 GB)：ProMotionを採用した6.3インチディスプレイ、A19チップ、 グループセルフィーを一段とスマートに撮れるセンターフレームフロントカメラ、向上 した耐擦傷性能、一日中使えるバッテリー；ミストブルー : 家電＆カメラ





Amazon.co.jp: Apple iPhone 17 Pro (256 GB)：最大120Hz のProMotion を採用した6.3 インチディスプレイ、A19 Pro チップ、飛躍的に向上したバッテリー駆動時間、センターフレームフロントカメラを搭載したPro Fusion カメラシステム；コズミックオレンジ : 家電＆カメラ





Amazon.co.jp: Apple iPhone Air (256 GB)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5イ ンチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一 日中使えるバッテリー；ライトゴールド : 家電＆カメラ

