2020年09月22日 14時34分 ゲーム

MicrosoftがDOOMやFalloutのベセスダ・ソフトワークスを買収、今後Xbox以外でのリリースはケースバイケースに



現地時間の2020年9月21日、Microsoftが世界最大のゲームパブリッシャーのひとつであるベセスダ・ソフトワークスと、その親会社であるゼニマックス・メディアを75億ドル(約7800億円)で買収する計画を発表しました。



Microsoft to acquire ZeniMax Media and its game publisher, Bethesda Softworks, for $7.5 billion - Stories

https://news.microsoft.com/features/microsoft-to-acquire-zenimax-media-and-its-game-publisher-bethesda-softworks-for-7-5-billion/





Microsoft to acquire ZeniMax Media and its game publisher Bethesda Softworks - Stories

https://news.microsoft.com/2020/09/21/microsoft-to-acquire-zenimax-media-and-its-game-publisher-bethesda-softworks/



Microsoftはベセスダ・ソフトワークスについて、「The Elder ScrollsやFalloutなど、多数の評価の高いベストセラーゲームを開発するクリエイターであり、ゲーム・テクノロジー・才能という印象的なポートフォリオと商業的な実績をXboxにもたらします」と述べました。



Microsoftはベセスダ・ソフトワークスの買収により、同社内のゲーム開発スタジオの数が15から23に増加するとしており、「Xbox Game Passにベセスダの印象的なタイトルを追加することができます。これは現在ベセスダ・ゲームスタジオが開発中の『Starfield』のようなタイトルを、発売日にXboxやPCだけでなく、Xbox Game Passに組み込むことができるようになるということを意味します」と説明しています。



Microsoftのサティア・ナデラCEOは「ゲームはエンターテインメント業界で最も幅広いカテゴリです。世界中の人々が友だちとつながり、交流し、遊ぶためにゲームに目を向けています。マインクラフトやFlight Simulatorといった差別化されたコンテンツは、Xbox Game Passの成長と価値を高める原動力となります。ベセスダは実績のあるゲームデベロッパーおよびパブリッシャーとして、あらゆるカテゴリのゲームで成長を収めており、世界中で30億人を超えるゲーマーに力を与えるという我々の野心をさらに強化することに役立ちます」とコメントしました。



なお、今回の買収によりThe Elder Scrolls、Fallout、DOOM、Quake、Wolfenstein、Dishonoredといった人気シリーズがMicrosoft傘下に加わることとなります。





ゼニマックス・メディアの会長兼CEOであるRobert A. Altman氏は、「今日は我が社と従業員、そして我々のファンにとってスリリングな日となりました。我々は何十年もの間、Microsoftと緊密なパートナーシップを楽しんできました。この取引は、これまでの我々のパートナーシップの自然な進展といえます。今日の勝者は我々のファンです。我々はAAAタイトルの開発をこれまで通り続けますが、Microsoftのスケールとゲームスタックにより、ゲームはより良いものとなるでしょう」とコメントしています。



Microsoftは75億ドルでゼニマックス・メディアおよび傘下の企業を買収する予定で、買収の完了は2021年の会計年度後半となる見込みです。



なお、ベセスダはデスループやGhostwire:Tokyoなど、一部のタイトル開発でソニーのPlayStationブランドと密接に協力しています。これについて、MicrosoftのXbox部門を統括するフィル・スペンサー氏は、「(ベセスダが開発中の一部のタイトルで)PlayStationブランドでの時限独占を認める」とBloombergに対して語っています。



Microsoft will deliver Deathloop and Ghostwire: Tokyo as PlayStation timed exclusives as Bethesda agreed. After that, games will be on Xbox, PC, Game Pass and other consoles will be considered on a case by case basis, @XboxP3 tells me https://t.co/kNGt0u8Pn3 — Dina Bass (@dinabass) September 21, 2020



Microsoftがベセスダ・ソフトワークスを買収したことで、すでに発表済みのタイトルがPlayStationブランドからリリースされなくなるといったことはなさそうですが、スペンサー氏はどのタイトルをXbox以外のプラットフォームにも送り出すかについては「ケースバイケース」とコメントしています。そのため、ベセスダ・ソフトワークスによる新規タイトルについてはXboxやPCでの独占販売となる可能性もあります。