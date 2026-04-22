2026年04月22日 12時25分 ゲーム

ソニーがPS4とPS5で年齢確認を導入、イギリスのオンライン安全法に準拠



ソニーがイギリスの「オンライン安全法(Online Safety Act)」への準拠を開始し、PlayStationをプレイするユーザーに対する年齢確認を導入しました。イギリスとアイルランドのPS4・PS5ユーザーは、2026年6月以降は年齢確認を行わないと一部機能を使用できなくなります。



Age verification frequently asked questions (UK)

https://www.playstation.com/en-gb/support/account/age-verification-faq/





PlayStation’s age-gating restrictions are coming to UK consoles | The Verge

https://www.theverge.com/news/915448/sony-playstation-age-verification-uk-messaging-voice-chat



オンライン安全法はソーシャルメディア企業や検索エンジン、メッセージング、ゲームアプリ、出会い系アプリ、ポルノサイト、ファイル共有サイトに新たな安全義務を課すもので、違法なコンテンツや行為からユーザーを保護したり、年齢認証を導入して未成年を保護したりすることを義務付けています。オンライン安全法の施行に合わせて、掲示板型ソーシャルメディアのReddit、Bluesky、大手ポルノサイトのPornhubなど、多岐に渡るサイトやアプリが顔写真の提出などを求める年齢確認を導入しています。



イギリスでもネットサービスのユーザー年齢確認義務がスタートしVPNサービス登録者数が1400％に増加 - GIGAZINE





ソニーはPlaystationサポートを更新し、「年齢確認に関するよくある質問」として通知とQ＆Aを追加しました。通知では、「2026年後半より、イギリスおよびアイルランドの成人アカウントで一部の機能を利用するには、年齢確認が必要となります。年齢確認を求められた場合は、2026年後半にサービスが中断されるのを避けるため、年齢確認を完了することをお勧めします」と記載されています。



Q＆Aによると、年齢確認が完了しないと利用できなくなる場合がある機能は以下の通り。



・本体、Playstationアプリ、ウェブのコミュニケーション機能

・ボイスチャット

・テキストチャット、メッセージング

・パーティーやグループセッションへの参加

・接続された通信またはサードパーティの通信体験

・Discordボイスチャット

・放送および共有機能

・YouTubeやTwitchでゲームプレイを配信



また、独自のコミュニケーションツールやユーザー生成コンテンツ(UGC)機能を提供している一部のゲームでは、年齢確認が完了しない場合、ゲーム内チャットまたはメッセージング、ユーザー生成コンテンツの共有またはアップロードといったゲーム内機能が利用できなくなる可能性があるとのこと。影響を受ける具体的な機能はゲームによって異なります。





年齢確認は多くの政府機関や企業に本人認証システムを提供する企業「Yoti」によって、携帯電話番号、顔認証、身分証明書などから選択して行うことができます。18歳未満のプレイヤーは、親または保護者が管理するアカウントを使用する必要があります。



Playstationでの年齢確認の導入は、2025年7月にMicrosoftがイギリスでXboxの年齢確認を導入したケースと制限コンテンツや確認手順で似通っています。イギリスの通信・放送等の規律と監督を行う規制機関のOfcomが発表している計画では、2026年7月にオンライン安全法に基づく年齢確認に関する法廷報告書を公表することを予定しているため、今後も年齢確認を導入するアプリやサービスが増加していくことが見込まれています。

