2025年07月16日 11時40分

Redditがイギリスで年齢確認を導入



イギリスでは2023年にオンライン安全法が成立し、プロバイダーは自社サービスがもたらす可能性のある被害を評価する義務を負いました。2025年7月末にオンライン安全法の一部が施行されるのに合わせて、掲示板型ソーシャルメディアのRedditが、「特定の成人向けコンテンツ」を閲覧する前に年齢確認を開始したと発表しました。



Verifying the age (but not the identity) of UK redditors : r/RedditSafety

https://www.reddit.com/r/RedditSafety/comments/1lzt65t/verifying_the_age_but_not_the_identity_of_uk/





Reddit’s UK users must now prove they’re 18 to view adult content - Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2025/07/reddit-starts-verifying-ages-of-uk-users-to-comply-with-child-safety-law/



オンライン安全法は、危険なアプリや有害な情報をもたらす可能性があるサイトについて新たな安全義務を課す法律で、子どもたちが有害なコンテンツから受けるリスクを軽減するための具体的な措置を講じることをオンラインプラットフォームに義務付けています。





Redditは2025年7月15日に、「r/Redditの安全性」というサブレディット(カテゴリ)で、「イギリスのRedditユーザーの年齢確認(身元確認は行わない)」と発表しました。投稿では、「議論に個人情報を必要としないという理念」を示しつつ、オンライン安全法に準拠するため、特定の成人コンテンツを視聴する前に年齢の収集と確認を開始する旨が示されています。



Redditは年齢認証が必要になるコンテンツについて、以下にまとめています。未成年者向け制限コンテンツとしては、性的に露骨な内容のほか、自殺や自傷に関する内容、人種や宗教に関連するヘイトスピーチ、いじめや暴力的なコンテンツなどが挙げられています。



UK Online Safety Act: Information for UK users – Reddit Help





Redditの年齢確認はサードパーティプロバイダーの「Persona」で行われます。制限されたコンテンツにアクセスするたびに再度認証の必要はなく、認証状態はRedditに保存されます。ただし、Redditはアップロードされた写真などの個人情報にアクセスすることはなく、入力された生年月日とPersonaからの検証ステータスのみを参照するため、個人情報がReddit上に保存される心配はありません。



また、Personaは年齢認証に用いたデータのプライバシー保護を明確化しており、「Personaは写真を7日間以上保持しないことを約束し、あなたが訪問したサブレディットなどのRedditデータにアクセスしません」とRedditの発表には記されています。入力、認証された生年月日は他のユーザーや広告主には決して公開されず、Redditの安全機能と年齢に応じた体験をサポートするためだけに使用されるとのこと。



そのほか、法律の制定や変更に伴い、イギリス以外の地域でも年齢確認や認証が必要となる場合があるとRedditは述べています。イギリスでの年齢確認の義務化に合わせて、生年月日を入力するオプションが全世界のユーザー向けに導入されますが、これはコンテンツや広告の体験を最適化するためのものであり、強制ではない任意のオプションです。



Redditは投稿の最後に、「Redditを利用する際に、実世界の身元を明らかにする必要はこれまで一度もありませんでした。今回のアップデートによって、この点は変わりません」と個人情報を保護する姿勢を改めて強調しています。



イギリスの規制当局であるOfcomは、Redditの発表を受けてメディア向けに声明を発表しました。声明では、コンプライアンス遵守期限は7月25日であると指摘した上で、「今後は、子どもたちが不適切なオンラインコンテンツからより強固に保護される一方で、成人の合法コンテンツへのアクセス権は維持されます。他の企業もこれに追随することを期待しています。そうでなければ、法執行機関に処罰されることになります」と述べています。