2026年06月22日 12時40分 セキュリティ

Anthropicが2026年7月8日から一部サービスにおける本人確認の実施を明言、使用するシステムはDiscordで却下された「Persona Identities」



Claudeの開発で知られるAI企業のAnthropicは2026年7月8日にプライバシーポリシーの更新を予定しています。新たなプライバシーポリシーには本人確認に関する項目が追加されており、一定の場合において本人確認が必要となることが明記されています。



Claude での本人確認 | Anthropicヘルプセンター

https://support.claude.com/ja/articles/14328960



Privacy Policy \ Anthropic

https://www.anthropic.com/legal/privacy



Anthropicは2026年6月8日に「2026年7月8日に発効するプライバシーポリシー」を公開しました。新たなプライバシーポリシーには「一定の場合において、当社は、お客様の年齢又は身元確認をお願いすることがあります」と記されており、一定の状況下で「政府発行の身元確認書類」の提出を求めることが明記されています。





Claudeのサポートページには「Claudeでの本人確認」と題したヘルプページが用意されており、身分証明書として「パスポート」「運転免許証または州/州立身分証明書」「国民身分証明書」を使用できることが案内されています。





また、本人確認には「Persona Identities」のシステムを使用することが明かされています。





Persona Identitiesの本人確認システムはOpenAIやAWS、Google Cloud Platformなどでも採用されています。しかし、同システムについてはセキュリティー面のでの懸念も指摘されており、メッセージサービスのDiscordはPersona Identitiesのシステムを検討した上で採用を見送ることを決定しています。



Discordが年齢確認の導入を2026年後半まで延期すると発表 - GIGAZINE





なお、Internet ArchiveのWayback Machineを確認すると「Claudeでの本人確認」というヘルプページは2026年4月15日頃にはすでに存在していたことが分かります。また、Redditでも2026年4月16日に「Anthropicのアカウントをアップグレードしようとしたら本人確認を求められ、拒否したら支払い済みのプランが使用不能になった」という報告が投稿されています。Anthropicがどのようなサービス利用者に本人確認を求めているのかは不明ですが、当該ユーザーは「健康・ウェルネス関連のB2Cアプリ」を開発していたそうです。



Well, I've been forbidden from using claude now until ID verification : r/ClaudeCode

https://www.reddit.com/r/ClaudeCode/comments/1smpjg8/well_ive_been_forbidden_from_using_claude_now/

