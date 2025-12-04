Googleがついに強制的に年齢確認を開始
一部地域で、Googleによる年齢確認が始まったことが分かりました。未成年を保護することが目的です。
2025年12月3日、アメリカ在住だというRedditユーザーがGoogleによる年齢確認を受けたと報告しました。共有されたスクリーンショットによると、免許証などの政府発行ID、クレジットカード、自撮りで年齢を確認するシステムのようです。
これは、アメリカの各地でインターネットサービスに年齢確認を義務づける法律が施行されていることを受けてのものだと見られます。特に直近の2025年11月30日には、ミズーリ州が「未成年にとって有害と見なされるコンテンツにアクセスするには、18歳以上であることを証明する必要がある」とする法律を施行したばかりでした。
さらに、ミズーリ州の法律には、「国内で少なくとも1000万人のユーザーを抱えるモバイルOS提供者は、ウェブサイトやアプリケーションがユーザーの年齢を確認するために使用できるデジタル識別システムを提供しなければならない」という規定が盛り込まれていました。こうした規定に、今回Googleが対応したものと見られています。
ただし、テクノロジー系メディアのTechRaderによると、GoogleやAppleが提供した年齢確認システムは大手ウェブサイトが納得して使うには不十分で、Pornhubなどの人気アダルトサイトを運営するAyloはミズーリ州のユーザー全員をブロックするという手段に出たそうです。
2025年11月、AppleはApple WalletでIDを作成する機能を公開し、本人確認にも使用できると案内しました。同様に、GoogleはGoogle WalletのデジタルIDで本人確認をできるようにしています。
しかしながら、こうした本人確認手段にセキュリティ上のリスクを感じる人もおり、そうした人はVPNを使用して規制を回避しようと試みていることが分かっています。
