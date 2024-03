Pornhubがテキサス州からのアクセスを禁止

アダルトサイトの閲覧時に年齢確認を義務付ける法律を定めたテキサス州に対抗し、アダルト動画サイトのPornhubがテキサス州からのアクセスを完全にブロックしました。 Age Verification in the News https://www.pornhub.com/blog/age-verification-in-the-news Pornhub Bans Texas https://gizmodo.com/pornhub-pulls-out-of-texas-1851336939 テキサス州を含むアメリカのいくつかの地域では「未成年にとって有害なもの」を子どもたちに見せないようにするための法律が2023年頃から随時定められています。この法律により、一部のサイトにはユーザーのアクセス時に年齢認証を実施する必要が生じました。 Pornhubいわく「当該法律の順守は強制されていない」とのことですが、Pornhubはプラットフォームとしての責任を果たすことを目的に2023年1月にルイジアナ州で年齢認証を実施しました。ところが、その結果としてルイジアナ州全体のトラフィックが約80%も減少してしまったそうです。Pornhubによると、Pornhubにアクセスしなくなったユーザーは年齢認証を実施しない海賊版サイトへ移行してしまっているとのこと。

2024年03月15日 10時49分00秒

