2023年09月01日 11時46分 ネットサービス

「アダルトサイトの閲覧時に年齢確認を義務付けるのは違憲」という判決がテキサス州で下される



アダルトサイトの閲覧に年齢確認を義務付ける法律(年齢確認法)が施行される予定だったアメリカ・テキサス州で、施行の前日となる2023年8月31日、アメリカ地方裁判所によって「年齢確認法はアメリカ合衆国憲法修正第一条に違反している」との判決が下されました。



IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE WESTERN DISTRICT OF TEXAS AUSTIN DIVISION

(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.txwd.1172751222/gov.uscourts.txwd.1172751222.36.0.pdf





Texas law requiring age verification on porn sites ruled unconstitutional [Updated] | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2023/08/pornhub-wins-injunction-that-blocks-texas-age-verification-law/





Judge blocks Texas porn age verification law - The Verge

https://www.theverge.com/2023/8/31/23854369/texas-porn-age-verification-law-blocked-judge



アメリカ地方裁判所のデビッド・アラン・エズラ判事は2023年8月31日、「年齢確認法は合衆国憲法修正第一条に対して違反しており、定義が不十分」と主張する大手アダルトサイトのPornHubや表現の自由連合(FSC)などからの訴えを認め、テキサス州に対してオンラインでアダルトコンテンツにアクセスする際に年齢確認が求められる法案「HB 1181」の暫定的な差し止め命令を下しました。



テキサス州で2023年9月1日から施行される予定だったHB 1181は、アダルトコンテンツを3分の1以上含むサイトやSNSに対して、政府発行の身分証明書などの「ユーザーの身元を証明できるもの」でユーザーが18歳以上であることを確認することを義務付けるという法律です。また、HB 1181では年齢確認プロセスの終了後、収集した個人情報を保持しないよう規定していました。しかしFSCは「年齢確認によってユーザーが重大なプライバシーリスクにさらされる可能性があります」と主張し、HB 1181に対して反対の姿勢を表明していました。





エズラ氏は「HB 1181のような法律は、ユーザーが訪問したウェブサイトや閲覧したアダルトコンテンツなど、個人のセクシュアリティに関するプライベートな情報を政府機関が検閲できるようになり、プライバシーが侵害される可能性があるという懸念があります」と指摘しています。



また、エズラ氏は「確かにテキサス州はオンライン上のアダルトコンテンツから未成年者を保護するという正当な目的を持ってHB 1181の制定を行いましたが、年齢確認を行うことで合法的にコンテンツにアクセスできる成人のアクセスすらも妨げています」と指摘。また、PornHubやFSCからの「ペアレンタルコントロールなどの手段は、未成年者を有害なアダルトコンテンツから保護するための、年齢確認法よりも制限が少ない、効果的な方法です」との主張に対して同意しています。





加えてHB 1181では、アダルトサイト自身にアダルトコンテンツの危険性について免責事項を追記させることが義務付けられていました。これに対しアメリカ地方裁判所は「発言の強制」として違憲の判断を下しています。



FSCのエグゼクティブディレクターを務めるアリソン・ボーデン氏は「当初から私たちはHB 1181やそれに類する法律は危険かつ違憲であると主張してきました。HB 1181はアダルトコンテンツから未成年者を保護するという目的に加え、テキサス州のユーザーに対し、憲法修正第一条で保護されている表現の自由を奪うという私たちの見解に裁判所が同意してくれたことをうれしく思います」と述べています。



また、PornHubの広報は「アダルトコンテンツの閲覧時に年齢確認を行う方法では、提出された個人情報に関して、企業側がプライバシーや流出のリスクからデータを保護する必要があります。そのため、ユーザーのプライバシーを保護しつつ、未成年者が有害なアダルトコンテンツにアクセスすることを防ぐ一番の方法は、ペアレンタルコントロールなど、デバイスレベルで年齢確認を実行することです」と述べ、改めてペアレンタルコントロールの重要性を強調しています。さらに、「私たちはアダルト業界と、アダルトコンテンツを使用して合法的に生計を立てているクリエイターのためにHB 1181に関して議論を行うことを誇りに思っています。今回地方裁判所がHB 1181に対して違憲判決を下したことをうれしく思っています」と語っています。





一方でテキサス州司法長官事務所の広報部長であるペイジ・ウィリー氏は「司法長官事務所は差し止め命令をただちに解除するように動きます」と述べ、連邦控訴裁判所に対して上訴する意思を表明しています。対称的にFSCは、同じく年齢確認法が施行されているユタ州やルイジアナ州、バージニア州においても違憲判決を下すよう行動を起こすことを示唆しています。