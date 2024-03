2024年03月15日 10時52分 ネットサービス

Redditがまるで一般ユーザーからの投稿に見える「フリーフォーム広告」を導入

オンライン掲示板サイトのRedditが2024年3月14日、実際のユーザーからの投稿とまったく同じように見える新たな広告フォーマットを導入したことを発表しました。



Advertise Like a Redditor With Our All-New, Completely Unique Ad Format: Free-Form Ads - Upvoted

https://www.redditinc.com/blog/advertise-like-a-redditor-with-our-all-new-completely-unique-ad-format-free-form-ads





Reddit's new paid ads look exactly like user posts | ZDNET

https://www.zdnet.com/article/reddits-new-paid-ads-look-exactly-like-user-posts/



Redditはこの広告フォーマットを「フリーフォーム広告」と呼んでおり、ユーザー投稿タイプの1つであるメガスレッドに触発されたとのこと。この広告フォーマットでは、広告主は画像やテキスト、動画など、さまざまなフォーマットを1つの投稿で利用できるようになります。





Redditは「メガスレッドのように、フリーフォームの広告は、複数のユーザーが集まり、必要な情報を入手し、目の前のトピックを深く掘り下げるのに役立つでしょう」と述べました。さらにRedditは、これらの広告のオープンエンドな性質により、創造性豊かな広告を出稿できるようになるだけでなく、ユーザーとの交流を始める機会を得ることができると強調しています。



すでにRedditでは、オンラインフードデリバリーサービス企業の「Just Eat Take​away」や食品メーカーの「Kraft Heinz」、カメラメーカーの「undefined」などの広告主がフリーフォーム広告を出稿しているとのこと。フリーフォーム広告を出稿した企業の調査では、平均クリック数(CTR)が他の全ての広告タイプを約28%上回ったほか、ユーザーからのコメントを有効にするとコミュニティのエンゲージメントが向上することが明らかになっています。



Redditはフリーフォーム広告の成功例として、フィラデルフィア・クリームチーズが展開した、Reddit上で「フィラデルフィア・クリームチーズを使って食品を次のレベルに引き上げるにはどうすればいいですか?」と尋ねるフリーフォーム広告キャンペーンを紹介しています。





この投稿には1カ月で1000件以上のコメントが寄せられ、賛成票率は91%に達し、クリック数は42%増加しました。フィラデルフィア・クリームチーズのシニアブランドマネージャーであるキーナン・ホワイト氏は「Reddit独自のフリーフォーム広告をテストしたところ、予想を超える急速なエンゲージメントの拡大とコミュニティの活発化が見られました。Redditのコメントで消費者から寄せられたインスピレーションには目を見張るものがあったので、それ以来、私たちの戦略の一部に取り込まれています」と語りました。





なお、フリーフォーム広告は記事作成時点でReddit広告マネージャーを通じて、世界中の全ての広告主が利用可能です。



一部のRedditユーザーからは、「反対票を投票できない仕組みを設けない限り、ほとんどのフリーフォーム広告に反対票が投じられるでしょう」との厳しい意見も上がっています。



また、「クソッタレなReddit。また怪物を生み出してしまった」と述べるユーザーも。



一方で一部のユーザーは「いい案です」と述べています。



