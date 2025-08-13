大手ポルノサイト・Pornhubがイギリスで年齢確認の義務化によりトラフィックを47％失う、XVideosやxHamsterでも激減
2023年から段階的に施行されている「オンライン安全法」に基づいてウェブサイトを訪れるユーザーの年齢確認が必要になったことで、イギリスでは成人向けサイトへの訪問者が激減したことが報告されています。
イギリスでは、インターネット上で子どもたちを保護することを目的とした「オンライン安全法」が2023年に成立しました。これに伴って成人向けサイトでは、ユーザーが成人であることを、身分証明書のアップロードやクレジットカード情報の登録、カメラでの顔スキャンなどの手段で確認する義務が2025年7月25日から発生しています。
ニュースサイトのフィナンシャルタイムズは、データ分析サービス・SimilarWebの情報として、ポルノサイト最大手であるPornhubのトラフィックが規則発効前日の2025年7月24日から2週間で47％減少したと報告しました。
また、同じく大手のポルノサイト・XVideosは同様にトラフィックが47％減少、ポルノサイトの世界3番手であるxHamsterはトラフィックが39％減少したとのこと。Pornhubは「多くの国・地域で見てきたように、法律を守るサイトのトラフィックが減少し、法律を守らないサイトのトラフィックが増えることはよくあります」とコメントしました。XVidoesとxHamsterはコメントしていません。
なお、年齢確認はXやRedditでも導入されていますが、成人向けサイトのようなアクセス減少の傾向はみられないとのことです。
ちなみに、Redditでは「『イギリスからのアクセス』が減ったとして、世界からのトラフィックが増えていても驚きません」と、ユーザーがVPNサービスを利用するようになっただけだと示唆するコメントがあります。
