セキュリティ

今日は毎月恒例「WindowsUpdate」の日


Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindowsUpdateが公開されました。2025年8月13日のWindowsUpdateには、Windows Kerberosの特権の昇格の脆弱(ぜいじゃく)性を含む119件の欠陥に対するセキュリティ更新プログラムが含まれています。

2025 年 8 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
https://msrc.microsoft.com/blog/2025/08/202508-security-update/

2025 年 8 月のセキュリティ更新プログラム - リリース ノート - セキュリティ更新プログラム ガイド - Microsoft
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2025-Aug


2025年8月のセキュリティ更新プログラムは以下の通り。

対象の製品最大深刻度最も大きな影響関連するサポート技術情報またはサポートのウェブページ
Windows 11 v24H2、v23H2緊急リモートでコードの実行が可能v24H2 5063878 Hotpatch 5064010v23H2 5063875
Windows 10緊急リモートでコードの実行が可能v22H2 5063709
Windows Server 2025
(including Server Core installation)		緊急リモートでコードの実行が可能5063878

Hotpatch 5064010
Windows Server 2022、23H2 Edition
(including Server Core installation)		緊急リモートでコードの実行が可能Windows Server 2022、5063880
Windows Server 23H2、5063899
Windows Server 2019、2016
(including Server Core installations)		緊急リモートでコードの実行が可能Windows Server 2019、5063877
Windows Server 2016、5063871
Microsoft Office緊急リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/officeupdates
Microsoft SharePoint緊急リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates
Microsoft Teams重要リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/microsoftteams
Microsoft Exchange Server重要情報漏えいhttps://learn.microsoft.com/exchange
Released: August 2025 Exchange Server Security Updates | Microsoft Community Hub
Microsoft Dynamics 365重要情報漏えいhttps://learn.microsoft.com/dynamics365
Microsoft SQL Server重要特権の昇格https://learn.microsoft.com/sql
Microsoft Visual Studio重要リモートでコードの実行が可能https://learn.microsoft.com/visualstudio
Microsoft Azure緊急特権の昇格https://learn.microsoft.com/azure


2025年8月のセキュリティ更新プログラムで修正された脆弱性のうち、Windows Kerberosの特権の昇格の脆弱性である「CVE-2025-53779」はゼロデイ脆弱性です。

また、GDI+のリモートコードが実行される脆弱性である「CVE-2025-53766」と、Windowsグラフィックスコンポーネントのリモートでコードが実行される脆弱性である「CVE-2025-50165」は、CVSS基本値が9.8と高いスコアになっています。

なお、WindowsUpdateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2025年9月10日(水)提供予定となっています。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
今日は毎月恒例「Windows Update」の日 - GIGAZINE

メールアドレスか電話番号を入力し6桁のコードが送信されてログインする仕組みは「最悪のパスワードシステム」なので今すぐ改修が必要という指摘 - GIGAZINE

ChatGPTの脆弱性を利用しGoogleドライブなどから機密データを抽出できる「AgentFlayer」攻撃 - GIGAZINE

Googleカレンダーの招待を通じてGeminiを操ってスマートホームデバイスを操作したりアプリを起動したりする攻撃手法 - GIGAZINE

生成AIのバイブコーディングで開発したお絵描き共有サイト「DrawAFish.com」に脆弱性を突いた荒らしが発生、得られた教訓とは？ - GIGAZINE

ByteDanceのCursor対抗AIエディタ「Trae IDE」はユーザーデータをサーバーに送信しプロセスも異様に多いことが判明 - GIGAZINE

イギリスが公共部門やインフラ担当のランサムウェア攻撃への身代金支払いを禁止へ - GIGAZINE

SharePointのゼロデイ脆弱性をLinen TyphoonとViolet Typhoonという2つの中国国家レベルのハッカー集団が悪用しているのをMicrosoftが確認 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ソフトウェア,   セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article Today is the monthly 'Windows Update' da….