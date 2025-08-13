今日は毎月恒例「WindowsUpdate」の日
Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindowsUpdateが公開されました。2025年8月13日のWindowsUpdateには、Windows Kerberosの特権の昇格の脆弱(ぜいじゃく)性を含む119件の欠陥に対するセキュリティ更新プログラムが含まれています。
2025 年 8 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
https://msrc.microsoft.com/blog/2025/08/202508-security-update/
2025 年 8 月のセキュリティ更新プログラム - リリース ノート - セキュリティ更新プログラム ガイド - Microsoft
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2025-Aug
2025 年 8 月の月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている企業組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照のうえ、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/PVn6aUfN1u#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/R6gwgwN02v— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) August 12, 2025
2025年8月のセキュリティ更新プログラムは以下の通り。
|対象の製品
|最大深刻度
|最も大きな影響
|関連するサポート技術情報またはサポートのウェブページ
|Windows 11 v24H2、v23H2
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|v24H2 5063878 Hotpatch 5064010v23H2 5063875
|Windows 10
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|v22H2 5063709
|Windows Server 2025
(including Server Core installation)
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|5063878
Hotpatch 5064010
|Windows Server 2022、23H2 Edition
(including Server Core installation)
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|Windows Server 2022、5063880
Windows Server 23H2、5063899
|Windows Server 2019、2016
(including Server Core installations)
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|Windows Server 2019、5063877
Windows Server 2016、5063871
|Microsoft Office
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|https://learn.microsoft.com/officeupdates
|Microsoft SharePoint
|緊急
|リモートでコードの実行が可能
|https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates
|Microsoft Teams
|重要
|リモートでコードの実行が可能
|https://learn.microsoft.com/microsoftteams
|Microsoft Exchange Server
|重要
|情報漏えい
|https://learn.microsoft.com/exchange
Released: August 2025 Exchange Server Security Updates | Microsoft Community Hub
|Microsoft Dynamics 365
|重要
|情報漏えい
|https://learn.microsoft.com/dynamics365
|Microsoft SQL Server
|重要
|特権の昇格
|https://learn.microsoft.com/sql
|Microsoft Visual Studio
|重要
|リモートでコードの実行が可能
|https://learn.microsoft.com/visualstudio
|Microsoft Azure
|緊急
|特権の昇格
|https://learn.microsoft.com/azure
2025年8月のセキュリティ更新プログラムで修正された脆弱性のうち、Windows Kerberosの特権の昇格の脆弱性である「CVE-2025-53779」はゼロデイ脆弱性です。
また、GDI+のリモートコードが実行される脆弱性である「CVE-2025-53766」と、Windowsグラフィックスコンポーネントのリモートでコードが実行される脆弱性である「CVE-2025-50165」は、CVSS基本値が9.8と高いスコアになっています。
なお、WindowsUpdateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2025年9月10日(水)提供予定となっています。
Posted by log1h_ik
