ポルノサイトでの年齢確認義務化を受けて「顔認証」や「銀行口座情報共有」などを求める年齢確認ガイドラインをイギリス当局が公開



イギリス放送通信庁(Ofcom)が「子どもによるポルノサイト利用を防ぐためにポルノサイトが導入するべき年齢確認方法」をまとめたガイドラインの草案を公開しました。



Guidance on age assurance and other Part 5 duties for service providers publishing pornographic content on online services

(PDFファイル)https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/272601/guidance-part-5-annexe-2.pdf





Consultation: Guidance for service providers publishing pornographic content - Ofcom

https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/guidance-service-providers-pornographic-content



Implementing the Online Safety Act: Protecting children from online pornography - Ofcom

https://www.ofcom.org.uk/news-centre/2023/implementing-the-online-safety-act-protecting-children



イギリスでは、子どもをインターネット上の有害情報から保護するための法案「オンライン安全法案」が2023年9月に可決しており、ウェブサイトやSNSの運営者に「18歳未満には有害なコンテンツを閲覧させず、13歳未満にはアカウントを作成させない」という対応が求められています。新たに、Ofcomはポルノサイトの運営者に向けて年齢確認の手法を示すガイドラインの草案を公開しました。





Ofcomがポルノサイトの運営者に導入を求めている「効果的な年齢確認手法」は以下の通り。



・オープンバンキング

ユーザーに「銀行口座と結び付いている年齢情報」へのアクセスを求めて年齢を確認します。このとき、完全な生年月日を共有する必要はありません。



・写真付きの身分証明書の提示

ユーザーに運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの身分証明書を求め、実際の顔写真と照合して年齢を確認します。



・顔年齢推定

ユーザーに顔写真のアップロードを求め、顔写真からユーザーの年齢を推定します。



・携帯電話事業者の年齢確認システムを使用

一部の携帯電話事業者が運用している年齢確認システムを用いて年齢を確認します。



・クレジットカード

イギリスではクレジットカードを作成する際に18歳以上であることを示す必要があります。このため、ユーザーにクレジットカード情報のアップロードを求めてカードの有効・無効を確認することで18歳以上か否かを確認できます。



なお、イギリスのオンライン安全法案は2025年までに施行される予定です。また、アメリカの一部の州でも年齢確認の厳格化を求める法律が制定されていますが、大手ポルノサイトのPornHubは「厳格な年齢確認とプライバシー保護の両立が困難である」として年齢確認が厳格化された地域からのアクセスをブロックしています。



