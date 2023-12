2023年12月05日 12時37分 メモ

NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが「GPUを日本へ優先的に供給したい」と発言



半導体大手のNVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、AIを活用したGPUの需要に応えるため、日本の企業と提携して日本に半導体工場のネットワークを構築すると述べました。また、フアンCEOは岸田文雄首相と会談し、「NVIDIA製GPUを日本に向けて優先的に供給していくために最善を尽くす」と語ったことが報じられています。



Nvidia Plans Network of Chip Plants in Japan to Meet AI Demand - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-05/nvidia-plans-network-of-chip-plants-in-japan-to-meet-ai-demand





Nvidia CEO says he will try to prioritise Japan for AI processors | Reuters

https://www.reuters.com/technology/nvidia-ceo-says-he-will-try-prioritise-japan-ai-processors-2023-12-04/





エヌビディア創業者が岸田首相と面会 “必要な半導体を供給” | NHK | 半導体

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231204/k10014277881000.html



AI向けのハードウェア市場では、AI向けプラットフォームやツールを提供しているNVIDIAが大きなシェアを占めています。AIの技術進歩が目覚ましい中、NVIDIA製GPUの需要は世界的に高まっており、供給不足となっています。





フアンCEOは2023年12月4日に日本の首相官邸で岸田首相と会談。フアンCEOは記者団に対し、岸田首相から「GPUをできるだけ多く供給してほしい」と要請があったことを明らかにし、「GPUの需要は非常に高いが、GPUに対する日本の要件を優先するため全力を尽くすと首相に約束した」と語りました。



日本政府は半導体インフラの再構築とAI戦略を急ピッチで進めており、経済産業省は2023年度の補正予算案で、2023年11月には半導体や生成AI開発の支援に2兆円を充てる計画を発表しました。この2兆円の予算は、半導体ファウンドリのTSMCの工場招致や日本の半導体企業・Rapidusの支援などに使われる予定です。



半導体や生成AI開発に2兆円、経産省の補正予算案 - 日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA080VY0Y3A101C2000000/





フアンCEOは西村康稔経済産業大臣との会談冒頭のあいさつで、「日本は独自のAIを開発するためのあらゆる技術的専門知識と産業能力を有しています」と述べており、日本の企業と提携して日本に半導体工場のネットワークを構築すると語りました。



さらにフアンCEOは「日本のような国は独自のデータを所有し、独自のAI向上を構築し、独自のAIを生成する必要があることに気付きつつある」ともコメントしています。