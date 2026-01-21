2026年01月21日 10時33分 AI

ChatGPTが10代の若者を守るためユーザーの年齢を予測するように



ChatGPTの開発元であるOpenAIが、10代の若者の安全を強化するための取り組みをさらに強化すると発表しました。これにより、ChatGPTはユーザーの年齢を予測するようになります。



現地時間の2026年1月20日、OpenAIはChatGPTの個人向けプランに年齢予測機能を導入すると発表しました。これはアカウントが18歳未満のユーザーに属している可能性が高いかどうかを判断できるようにすることで、10代の若者に適切なユーザー体験と安全対策を提供できるようにするためのものです。





OpenAIは「ティーンの安全性ブループリントと18歳未満原則で概説しているように、若者には機会を広げ、幸福を守るテクノロジーを享受する権利があります」と説明しています。



年齢予測機能は、既存の保護機能を基盤としたもので、ユーザー登録時に18歳未満であることを申告した10代の若者に、センシティブなコンテンツや潜在的に有害なコンテンツへの露出を減らすための追加の保護措置を自動的に適用するというもの。これにより、成人を大人として扱い、安全の範囲内で、ユーザーが望む方法でツールを利用することが可能となります。



OpenAIは、年齢予測モデルを用いて利用者が18歳未満か否かを推定します。モデルはアカウントの存続期間、ユーザーがアクティブになる時間帯、経時的な使用パターン、ユーザーの申告年齢など、行動シグナルとアカウントレベルのシグナルを組み合わせて年齢を予測します。さらに、年齢予測機能を導入することで、どのシグナルが年齢予測の精度向上につながるかを学習し、その学習結果に基づきモデルを継続的に改良することが可能となるそうです。





誤って18歳未満のユーザーと分類されてしまったユーザーは、安全な本人確認サービスである「Persona」を使って、自撮り写真をアップロードすることで年齢確認を行うことが可能。18歳以上と確認されれば、いつでも迅速かつ簡単にChatGPTのフルアクセスを回復できます。アカウントに安全対策が追加されているかどうかは、「設定」→「アカウント」からいつでも確認可能です。



年齢予測モデルによってアカウントが18歳未満のユーザーであると推定された場合、ChatGPTは以下のようなコンテンツへの露出を減らすようになります。



・残酷な暴力や残虐な内容

・未成年者の危険または有害な行動を促す可能性のあるバイラルチャレンジ

・性的、恋愛的、または暴力的なロールプレイ

・自傷行為の描写

・極端な美の基準、不健康なダイエット、または体型への偏見を助長するコンテンツ





これは専門家の意見および児童発達科学に関する学術文献に基づいて設定されており、10代の若者が持つリスク認識、衝動制御、仲間の影響、感情制御における既知の差異を考慮したものです。コンテンツ制限は、10代の若者がセンシティブなコンテンツに触れる機会を減らすのに役立ちますが、OpenAIは「保護対策を継続的に改善することに注力しており、特に安全対策を回避しようとする試みに対処しています。年齢が不明瞭な場合や情報が不完全な場合は、より安全な体験を優先します」と説明しました。



これに加えて、保護者はペアレンタルコントロールを通じて、10代の若者の体験をさらにカスタマイズすることが可能です。



