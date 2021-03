2021年03月18日 11時08分 ネットサービス

Instagramで自分をフォローしていない10代の若者に大人がメッセージを送ることが禁止に



2021年3月16日、Instagramは10代の若者を大人からの不要な接触から保護するためにポリシーを変更し、自分をフォローしていない18歳未満のユーザーに大人がメッセージを送ることを禁止しました。このポリシーは日本を含む数カ国ですでに導入済みで、今後も若年層を守る新たな機能が導入される予定です。



Continuing to Make Instagram Safer for the Youngest Members of Our Community

https://about.instagram.com/blog/announcements/continuing-to-make-instagram-safer-for-the-youngest-members-of-our-community



Instagram、若年層の利用者を守る3つの新機能を発表 フォローしていない大人とのダイレクト機能を制限など - Facebookについて

https://about.fb.com/ja/news/2021/03/teensafetybundle/



ポリシーの変更により、成人ユーザーが自分をフォローしていない18歳未満のユーザーに対しメッセージを送ろうとした際、「送ることができない」といった警告文が通知されるようになりました。





加えて、「18歳未満のユーザーに大量のフォローリクエストやメッセージリクエストを送っている」といった不審な活動を行っている大人とすでにメッセージをやり取りしている18歳未満のユーザーに対し、警告文を通知する機能も今後導入予定です。警告文が通知された場合、ユーザーはその会話を終了したり、相手をブロックしたりといった選択肢が提供されます。また、不審な活動を行うユーザーは18歳未満のユーザーが「おすすめ」に表示されなくなるなど、交流を制限する機能も導入予定とのこと。





「ユーザーが18歳未満かどうか」という点については、機械学習を用いてユーザーの年齢を推測するというInstagramの取り組みと、ユーザーが登録時に設定した年齢に基づいて判断されているとのこと。自分の生年月日を偽るユーザーもいるため、より正確に判断するため新しい人工知能と機械学習テクノロジーを開発中だとも報告しています。



また、18歳未満のユーザーに対し、アカウントを非公開に設定するよう推奨する通知も表示されるようになりました。Instagramは意欲的な若いクリエイターたちが公開アカウントに価値を見いだしていることを理解しているため、18歳未満のユーザーはさまざまな選択肢について学んだ上で、公開アカウントに設定するかどうか選択できるとのこと。



Instagramは大人と18歳未満のユーザーの不適切な交流を制限するため、今後も新しい対策を導入予定だとしています。