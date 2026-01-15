2026年01月15日 10時47分 ネットサービス

子どものYouTubeショート閲覧に保護者が時間制限を設けることが可能に



YouTubeが、子どもと家族向けの新しい保護策と、保護者が設定できる新たな管理機能を発表しました。今回発表された機能の目玉は、「子どもがYouTubeショートを見る時間を、保護者が15分～2時間に制限できるようにする機能」です。



YouTube Safety Update: New Parental Controls for Teens - YouTube Blog

https://blog.youtube/news-and-events/updates-youtube-supervised-accounts-teens/



Parents can put a time limit on YouTube Shorts scrolling | The Verge

https://www.theverge.com/news/861804/youtube-shorts-teen-time-limit-parental-controls



今回発表された制限機能で、保護者は子どものアカウントに「YouTubeショートのフィードをスクロールする時間の上限」を設定できるようになります。設定可能な範囲は15分から2時間で、近日中に0分を設定できるオプションも追加されるとのこと。





YouTubeは、例えば宿題に集中させたい時は0分にしてYouTubeショートを見ないようにしたり、長距離の車移動中は60分に制限して娯楽として使わせたりするなど、家庭の状況に応じて柔軟に変えられるのが特徴だとアピールしています。



YouTubeショートの視聴時間に制限をかける機能はこれまでにも存在しましたが、今回発表された機能は18歳未満のアカウント向けに調整したもので、保護者が設定した制限を子どもが変更したり無効にしたりすることはできません。





また、YouTubeは就寝時間と休憩のリマインダー機能も提供すると述べています。この機能はYouTubeが子ども向けに標準で有効化しているウェルビーイング関連の保護機能を土台にしつつ、保護者が子どものアカウントに対して、家庭の方針に合わせた内容に調整できるようにする追加コントロール機能です。



さらにYouTubeは、「高品質なティーン向けコンテンツの設計図」として、新しい原則とクリエイター向けガイドを導入すると発表しました。これは、「楽しいだけでなく年齢に適し、より質が高く、学びや気付きにつながる内容」へ子どもを導くことを目的とし、さまざまな大学や教育機関と連携して策定したとのこと。YouTubeはこの枠組みに基づき、教育的で高品質な動画を子どものフィードに表示する頻度を増やすと明記しています。





そして、子どもが年齢に合った設定のままYouTubeを使える状態を、家族側が迷わず作れて維持できるようにする取り組みを行うとのこと。未成年のアカウントには保護機能や年齢に応じたおすすめが適用されるため、家族の中で誰が見ているのかが曖昧だったり、年齢に合わないアカウントのまま視聴したりすると、適切な体験になりにくいという前提があります。



そこで、保護者が新しい子ども向けアカウントを作成できるようにし、さらにモバイルアプリで視聴者に合わせてアカウントを数タップで切り替えられるようにすることで、家族全員がそれぞれの年齢に合ったコンテンツ設定とおすすめで視聴できるようになるとのこと。また、アカウント作成時に保護者が子どもやティーンの年齢カテゴリを手動で設定できるようになり、そのカテゴリに応じてアクセスできるコンテンツを調整できるようになるそうです。





YouTubeは「私たちは、YouTubeを視聴することを選択した家族とともに成長し、YouTube が次世代にとって安全で刺激的な探求の場であり続けるよう努めています」と述べました。

