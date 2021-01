TikTokが15歳以下のユーザーを「非公開アカウント」に変更＆動画のダウンロードも不可に

ショートムービー共有サービスのTikTokは、子供たちの間で YouTubeに匹敵する人気を誇る サービスですが、 「子どもの情報収集」を理由に6億円超の罰金処分 を課されたり、児童養護団体から 児童プライバシー保護法に違反し続けている として訴状を提出されたりと、若い世代のユーザーのプライバシーに関する問題が続発しています。そんなTikTokが、若いユーザーのプライバシーを保護するために、ユーザーのアカウント設定を変更することを発表しました。 Strengthening privacy and safety for youth on TikTok | TikTok Newsroom https://newsroom.tiktok.com/en-us/strengthening-privacy-and-safety-for-youth

2021年01月14日 11時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

