2026年01月15日 11時15分 ネットサービス

DisneyやNetflixがインドで勝ち取った海賊版規制の裁判所命令が世界的に影響して海賊版サイトの復活を阻止できる可能性がある



インドのデリー高等裁判所はDisneyやNetflix、ワーナー・ブラザースなどの大手企業の訴訟を受け、多数の海賊版サイトに対する強力な差止命令を下しました。この差止命令は単なる国内の海賊版サイトのブロックにとどまらず、ドメイン登録機関へ直接の停止命令を出すことで域外に影響を及ぼす手段となる可能性があると報じられています。



Could Lead To Significant Financial Losses: Delhi High Court Restrains Websites From Illegally Streaming Films & Shows Like ‘Friends’, ‘Stranger Things’ & ‘Squid Game’

https://www.verdictum.in/court-updates/high-courts/delhi-high-court/warner-bros-entertainment-inc-v-animesugez-to-illegal-streaming-films-1603273





Disney, Netflix & Crunchyroll Try to Take Pirate Sites Down Globally Through Indian Court * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/disney-netflix-crunchyroll-try-to-take-pirate-sites-down-globally-through-indian-court/



デリー高等裁判所は2025年12月18日付けの命令で、違法に映画やドラマをストリーミング・配信する47サイトに対する差止命令を下しました。訴訟の対象となった原告の著作物としてはワーナー・ブラザースのアニメや映画作品、Disney・Apple・Netflixのドラマ・映画作品、Crunchyrollのアニメが挙げられています。





裁判を担当したテジャス・カリア判事は「原告側弁護士の主張と記録文書を考慮すると、原告が対象となる著作物の所有者であることは明らかです。海賊版サイトのスクリーンショットを精査した結果、サイトは原告の同意や有効なライセンスを得ることなく、原告の著作物の閲覧およびダウンロードをリアルタイムで提供しており、原告に経済的損失をもたらしていることが明らかでした」と述べました。



裁判の結果、通常の差止命令に加えて、「Dynamic+ Injunction」という措置が採用されています。これは、「著作権侵害を取り締まった場合でも直後に新しいバージョンをアップロードされる」という問題に対処するため、「既存の違法サイトだけではなく、新しく登録される類似ドメインやミラーサイト、リダイレクトサイトにも効力が及ぶ」という強力な命令となっています。ドメイン登録業者に対するロック・停止の指示や、登録者情報の開示を求める点が特徴です。





通常は裁判所が下す差止命令は国内のISPやドメインにのみ有効ですが、デリー高等裁判所はグローバルに展開する「ドメイン登録機関」そのものを対象として規制しており、「海賊版サイトの運営者がドメインを頻繁に変更して逃れる」というよくある手法にも対抗できる可能性があるという点で注目が集まっています。



2023年ごろからインドの裁判所で採用されるようになったDynamic+ Injunctionでは、約2年間で数千万訪問者を抱える巨大海賊版サイトを含めて複数のドメインを無効化することに成功しています。そのため、ワーナーブラザースやDisney、Netflixなどのアメリカの映画業界関係者は、世界中の海賊版サイトを規制するためにインドで訴訟を起こしています。



差止命令はドメイン名登録業者(レジストラ)の協力に完全に依存しており、一部のドメイン名は停止されずに残る場合があります。そのため、デリー高等裁判所の裁判所命令を勝ち取った場合でも、多くのレジストラが命令に従うとは限らず、世界的な影響範囲は限定的です。今後はさらなるブロッキングや停止命令を求めて繰り返し訴訟が行われる見込みです。

