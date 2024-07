日本が拠点の海賊版対策団体は中国での取り締まりで大きな成果を出しつつある

著作権侵害の疑いがある海賊版コンテンツへの対策として、ドメインの差止命令やGoogle検索の検索結果に表示されなくするなどの対策が進んでいます。一方で、ブロックするだけの対策だとドメインを新しいものに変える 回避策 があったり、刑事訴追するには他国で運営されているサイトには手を出しづらかったりと、対策が難しい面もあります。そのような中、日本を拠点とする海賊版対策団体が中国で運営されるサイトの規制について成果を上げ続けていることを、海賊版や著作権に関するトピックを扱うTorrentFreakが報じています。 China's Pirate Site Crackdown is Real & Assisted By Anime Anti-Piracy Group * TorrentFreak https://torrentfreak.com/chinas-pirate-site-crackdown-is-real-assisted-by-anime-anti-piracy-group-240717/

2024年07月26日 09時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

