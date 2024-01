映画やテレビ番組の海賊版へのアクセスは2023年で1410億件超、日本は改善傾向

'Canada is a Video Piracy Hotspot While Brazil Sees Piracy in Decline' * TorrentFreak https://torrentfreak.com/canada-is-a-video-piracy-hotspot-while-brazil-shows-positive-signs-240121/ 著作権侵害を追跡するMUSOとコンサルティング会社のKearneyが2023年1月に発表した「 ビデオコンテンツの著作権侵害 データと分析の力を利用して数十億ドルの機会を獲得する 」というレポートによると、2023年の海賊版映像のアクセス数は前年比で約10%増の1410億件以上でした。レポートでは、海賊版の音楽やソフトウェアに関するアクセスは含まれておらず、映画やテレビなど映像コンテンツのみをカウントしています。

Video Piracy Visits Rose to 141 Billion in 2023, Report Shows * TorrentFreak https://torrentfreak.com/video-piracy-visits-rose-to-141-billion-in-2023-report-shows-240109/

著作権侵害に関する追跡調査を行う MUSO がコンサルティング会社と共同で発表した調査で、2023年の海賊版サイトへのアクセス数が1410億件超だったことが示されました。MUSOが公開した詳細なレポートでは世界中でどの国では海賊版サイトの侵害が多いか、また近年のアクセス数がどう変化しているかなどが示されています。 Unlicensed Audience Data: A Multi-Billion Dollar Opportunity for the Entertainment Industry https://www.muso.com/magazine/kearney-report-blog

2024年01月23日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

