マンガ海賊版サイトの最大手「13DL」がCloudflareによる運営者の開示請求を受けて閉鎖される

Manga Publisher Wants Cloudflare to Expose Operators of Popular 'Piracy' Sites * TorrentFreak https://torrentfreak.com/manga-publisher-wants-cloudflare-to-expose-operators-of-popular-piracy-sites-230516/ CODAによると、13DLは違法にアップロードされた海賊版コンテンツをダウンロードできるオンラインストレージのURLへのリンクを大量に掲載していたリーチサイトで、海賊版コンテンツのファイルをダウンロードするには、有料サービスへの契約が必要でした。また、13DLの運営者はこの有料サービスにより違法収入を得ていたとされています。

Japan's Largest Manga Piracy Site Shuts Down Following Cloudflare Probe * TorrentFreak https://torrentfreak.com/japans-largest-manga-piracy-site-shuts-down-following-cloudflare-probe-230605/

2023年06月06日 12時16分00秒 in ネットサービス, マンガ, Posted by log1r_ut

