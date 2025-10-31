2025年10月31日 11時45分 AI

Metaがエロ動画をAIのトレーニングに使ったとアダルトサイトから訴えられるも「個人利用」だとして反論



Metaは2025年7月に、「成人向け映像約2396本を不正にダウンロードし、AIモデルのトレーニングに無断で用いた」として、アダルト映画制作会社から提訴されました。これに対しMetaは、「当該ダウンロードはAIのトレーニング目的ではなく、従業員やサイト利用者らによる私的な個人利用」だと主張し、AIのトレーニングに成人向けコンテンツを使用していないと反論しています。



アダルト映画制作会社のStrike 3 HoldingsとCounterlife Mediaは、Metaが2018年以降BitTorrentプロトコルを通じて、著作権保護された映像を少なくとも2396本ダウンロードしたと主張し、2025年7月23日にアメリカ北カリフォルニア地方裁判所へ提訴しました。Strike 3 Holdingsは、「Metaが成人向けAI動画生成ツールに不正入手したコンテンツを利用しようとした」という疑いを挙げ、最大で3億5900万ドル(約530億円)の損害賠償を求めています。



Strike 3 Holdingsは、自社コンテンツに対する海賊行為の疑いに対し、2022年に2788件の訴訟を起こしています。これは2022年にアメリカで起こされた著作権侵害訴訟の大部分を占めており、権利者が1年間に起こす訴訟の数としては記録的な多さです。Strike 3 Holdingsのように著作権を行使して「海賊版コンテンツのアップローダーを個別に追跡して和解に持ち込むことで金銭的利益を得る」という行為は「著作権トロール(荒らし行為)」と呼ばれる営利目的の行為だと指摘されており、「IPアドレスを元に住所を割り出して金銭を要求するのは脅迫に近い」という声も挙がっています。



Metaは過去の訴訟でBitTorrentプロトコルを使用していることが判明しており、そこで著作権侵害の疑いを持ったStrike 3 HoldingsとCounterlife Mediaは、BitTorrentデータのアーカイブ内でメタリンクされたIPアドレスを検索しました。その結果、47のIPアドレスがMetaの所有であることを特定したそうです。Strike 3 Holdingsは、「MetaがこれらのIPアドレスでアダルトコンテンツを違法ダウンロードし、商用AIのトレーニングに使用した疑いがある」と主張しているほか、「Metaは約2500の秘匿IPアドレスを使って違法ダウンロードを隠ぺいしていた可能性がある」とも指摘しています。



これに対しMetaは、Strike 3 Holdingsの主張はIPアドレスだけに基づいており、誰が実際にダウンロードして何に使用したかを特定できていないため、著作権侵害の直接的な主張としては不十分であると反論しました。Metaによると、著作権侵害が記録されたのは2018年からですが、Metaがマルチモーダル・動画生成モデルの研究を開始したのは2022年であり、「AIモデルをトレーニングするためコンテンツを取得した」という主張は時期的に矛盾するとのこと。





さらに、記録されたダウンロード数は、数十のIPアドレスから年間で22程度が平均であり、「明らかに個人的な使用を示すものであり、原告が主張するAIトレーニングに必要だという膨大なデータセットを収集するための協調的な取り組みではありません」とMetaは主張しました。Metaは、自社のネットワークが海賊版アダルトコンテンツのダウンロードに利用された可能性は否定していないものの、過去のBitTorrent関連訴訟の判例を引用し、Metaがこれらの「個人使用」のダウンロードから金銭的利益を得ていないため、二次的責任を負うことはないと主張しています。



そのほか、「約2500の秘匿IPアドレスを使って違法ダウンロードを隠ぺいしていた」という指摘に対して、Metaは「なぜ特定のダウンロードを隠ぺいしている一方で、原告らの作品157件を含む数百ものダウンロードには簡単に追跡可能なMetaの企業IPアドレスを使用しているのか？」と反論し、「原告らのAIトレーニング理論全体は無意味であり、裏付けがない」と述べています。



Metaは提訴に対して動議を提出しており、Strike 3 Holdings側が2週間以内に応答する機会を有しています。そしてMetaが追加回答を提出した後に、カリフォルニア州連邦裁判所が訴訟を継続するかどうか決定する見込みです。

