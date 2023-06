2023年06月06日 12時09分 ネットサービス

RedditのAPI有料化でサードパーティー製アプリ消滅を危惧して一部コミュニティが抗議の非公開化を計画



ソーシャル掲示板サイト・Redditが新たなプレミアムAPIの有料展開を発表しました。しかし、このAPIの価格設定は一部アプリでは年間28億円がかかるというもので、「このままでは、モデレーターにとって必須のサードパーティー製アプリがなくなってしまう」として、一部のRedditコミュニティでRedditに対する抗議の「非公開化」が計画されています。







Redditは長らくAPIを無料開放してきましたが、2023年4月、高機能を必要とするサードパーティー向けに新たに有料のプレミアムAPIを設定しました。Redditが「妥当な価格」と主張するこの設定は、Redditクライアントアプリ「Apollo」の開発者クリスチャン・セリグ氏の試算では1年間で2000万ドル(約28億円)かかり、とてもアプリを維持していけるものではなく、同種のアプリ「Reddit is Fun」「Narwhal」「BaconReader」も使えなくなることが危惧されています。



こうした状況を受けて、Redditの一部サブレディット(特定の話題を集めたコミュニティ)で、Redditへの抗議の意を示すため、サブレディットの一時的な非公開化が計画されています。



これは、サブレディットのモデレーターがコミュニティを運営していくにあたり、Reddit公式アプリは機能不足で、サードパーティー製アプリが欠かせないという事情があるそうです。





計画は「6月12日から48時間の非公開化」となっていて、6月14日になってもRedditに対応する様子が見られない場合、「これまでに構築したコミュニティと評判を、さらなる行動のためのツールに使用する」とのこと。



あくまで抗議活動なので、脅迫や侮辱、破壊行為はしないようにとも呼びかけられています。



なお、抗議活動に参加するとアカウントを消されるという報告も出ています。



この情報をソーシャルニュースサイト・Hacker Newsに提供したのは、1日のアクティブユーザー数が多い日には10万人から15万人ほどという、「小さいが無視できない規模」の趣味系サブレディットを複数取りまとめているというモデレーターのgoplayoutside氏です。



goplayoutside氏によると、抗議活動に賛成の意を示すためテンプレートをもとにしたアナウンスを行ったところ、数分後にRedditから強制ログアウトさせられ、「アカウントが『不審な活動』のためにロックされた」というメールが届いたとのこと。このとき、goplayoutside氏はAirbnbのWi-Fi経由で接続していたため「そういうこともあるかもしれない」と思ったものの、ログインし直すと、当該アカウントからの投稿やコメントがすべて削除されていたそうです。



goplayoutside氏はこの出来事を受けて「私のコミュニティに、他サイトに移るよう促すときが来たようです」と記しています。