Redditがサードパーティー製アプリをブロックする可能性、新APIは月70億回のリクエストを行うと年間約28億円

オンライン掲示板のRedditが2023年4月に発表した新APIでは、サードパーティ製クライアントによって行われるAPIリクエストの数に制限が設けられ、有料化されることが明らかになりました。iOS用Redditクライアントアプリ「Apollo」を開発するクリスチャン・セリグ氏が、新APIの料金設定について不満の声を挙げています。



2023年4月にRedditは「開発者がRedditを安全に使用し続け、ユーザーのプライバシーとセキュリティを保護し、地域の規制を順守するために必要なツールと情報を確保する」ことを目的として、「追加機能や利用制限の緩和、使用権の拡大を必要とするサードパーティー向けに、新たなプレミアムアクセスポイントを導入します」と述べ、APIの商用利用を有料化することを発表しました。また、その際に60日間の通知期間後に新APIが有効になることを明かしていました。





セリグ氏がRedditに連絡を取ったところ、Redditの新APIは5000万回のリクエストにつき1万2000ドル(約167万円)必要との回答が得られました。セリグ氏が開発するApolloは2023年4月に約70億回ものリクエストを行ったため、新APIの下では1カ月当たり約170万ドル(約2億3600万円)、年間2000万ドル(約28億円)ものコストがかかるとされています。



また、セリグ氏によると、月額1.49ドル(約200円)のApolloの有料サブスクリプション「Apollo Ultra」のユーザーだけにサービスを維持することを決定したとしても、ユーザーの1日平均リクエスト数が344回で、一人当たり月額2.5ドル(約350円)をAPIに対して支払う必要がある現状では、結果的に赤字になるとのこと。



セリグ氏は「新APIのこの価格には深く失望しています」と述べています。一方でReddit側は「新APIの価格設定は現実に即した妥当な価格です」と述べ「TwitterのAPIのようなことにはなりません」と主張しています。





Redditの消費者・製品コミュニケーション担当ディレクターのTim Rathschmidt氏は「当社の価格設定は、ユーザーによる使用頻度に基づいて、できる限り妥当な価格になっています。Redditは今後もサードパーティ製クライアントアプリの開発者と協力してサービスの改善を行います」と述べています。



一方で同じくAPIの有料化に踏み切ったTwitterでは、有料APIへの移行を進めるために外部サービスへの無料APIへのアクセスを遮断していることが報じられていました。ニュースメディアのThe Vergeは「Redditの現状は、Twitterが無料APIへのアクセスを遮断した際の状況と酷似しています」と述べ、有料APIに加入しなかったサードパーティー製アプリがブロックされる可能性について示唆しています。



APIの有料化を行ったTwitterでは、ニュース速報や災害に関連するツイートを行う公共のアカウントなどに影響が及び、緊急な通知の送信が遅れることが危惧されていました。



サードパーティ製Redditクライアントアプリの先行きが不透明なことについてセリグ氏は「現時点での私の希望は、Redditが私や他の開発者、そしてコミュニティからのフィードバックに耳を傾け、双方が幸せになれる取り決めに至ることだけです」と語っています。



セリグ氏の発言に対して、多くのユーザーが有料APIの導入でApolloやその他のサードパーティ製クライアントアプリが機能しなくなった場合、Redditを離れることを表明しており、「サードパーティ製クライアントアプリがブロックされれば、同じくサードパーティー製アプリがブロックされたTwitterから離れたようにRedditからも離れます」との書き込みも残されています。