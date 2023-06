RedditのAPI有料化に伴う抗議活動は「収益に悪影響を与えていない」とRedditのCEOが表明、従業員に「身を守るためにReddit関係者であることは隠して」とも通達

・関連記事

Redditがサードパーティー製アプリをブロックする可能性、新APIは月70億回のリクエストを行うと年間約28億円 - GIGAZINE



RedditのAPI有料化でサードパーティー製アプリ消滅を危惧して一部コミュニティが抗議の非公開化を計画 - GIGAZINE



RedditのAPI有料化でサードパーティーアプリの「Apollo」がサービス終了を発表 - GIGAZINE



RedditがAPI有料化で大炎上中、CEOが「何か質問ある?」と質問に応じるも「真っ赤な嘘だ」「IPOだけ狙っている」など批判の声が寄せられ一部コミュニティは無期限のアクセスブロックを計画 - GIGAZINE



RedditがAPI有料化に伴う抗議の影響で3時間にわたってサーバーがダウン - GIGAZINE



2023年06月14日 13時04分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.