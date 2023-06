デバイスの電源LEDをビデオ撮影して暗号化キーを盗み出す手法が実証される

多くの電子機器には、電源が入っているかどうかを示すためのLEDが搭載されています。このLEDをビデオ撮影することで、デバイスの暗号化キーを復元できるという、ビデオベースの暗号解読法をハッカーのベン・ナッシー氏らが明らかにしました。 Video-Based Cryptanalysis https://www.nassiben.com/video-based-crypta Hackers can steal cryptographic keys by video-recording power LEDs 60 feet away | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2023/06/hackers-can-steal-cryptographic-keys-by-video-recording-connected-power-leds-60-feet-away/ この手法がどんなものなのかをざっくりと解説しているムービーが以下です。 Video-Based Cryptanalysis - YouTube デバイスがCPUを用いる処理を行ったときの消費電力量は、常に一定というわけではありません。

2023年06月14日 12時57分00秒 in ハードウェア, 動画, セキュリティ, Posted by logc_nt

