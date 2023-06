マクドナルドが2023年にゲームボーイカラー用の新作ゲーム「Grimace’s Birthday」リリース、無料でROMイメージのダウンロードが可能

マクドナルドが2023年6月12日に、マスコットキャラクター「 グリマス 」の誕生日を記念して、1998年に任天堂が発売した携帯ゲーム機・ゲームボーイカラーで実際に動作するゲーム「Grimace's Birthday」をリリースしました。このゲームは、ゲームボーイだけでなくブラウザからも無料でプレイすることが可能です。 Grimace’s Birthday https://grimacesbirthday.com/ McDonald's Just Dropped A Brand New Game Boy Game In 2023 https://retrododo.com/mcdonalds-grimaces-birthday/ 「Grimace’s Birthday」は、アメリカのマクドナルドが6月12日から提供を開始しているメニュー「 Grimace’s Birthday Meal 」に関するキャンペーンの一環としてリリースされたゲームです。

・関連記事

マクドナルドがチキンマックナゲット誕生40周年を「ナゲット型テトリス専用ゲーム機」で祝う、ナゲットっぽい箱からゲーム機が出てくる開封動画も - GIGAZINE



マクドナルドクルーになってお客様に怒られたり売上ナンバーワンになったりを体験できる「マクドナルドクルー 人生ゲーム」などハッピーセットでゲットできるマクドナルドオリジナルパーティーゲーム全種類レビュー - GIGAZINE



マクドナルドを経営するシミュレーションゲーム「McDonald’s VIDEOGAME」 - GIGAZINE

2023年06月14日 12時52分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.