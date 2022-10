「スーパーマリオブラザーズ」をマリオ一人称視点で動かす「MAR1D」をプレイしてみた

・関連記事

スーパーマリオ64をハッキングしてマリオ視点でプレイすると迫力が倍増することがわかるムービー - GIGAZINE



マリオ一人称視点で最終ステージへの挑戦を見るとこんな感じになる - GIGAZINE



マリオが敵キャラを撃ち倒して進んでいく一人称視点ムービー「Mario First Person Shooter」 - GIGAZINE



ゲームでは語られない「マリオが穴に落ちたあと」を描いたムービー「Super Mario:Underworld」 - GIGAZINE



AR(拡張現実)でスーパーマリオの世界と現実を重ねて遊ぶとこんな感じになる - GIGAZINE



一人称視点でソニック・ザ・ヘッジホッグを見るとこんな感じで危険極まりない - GIGAZINE



2022年10月13日 20時34分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.