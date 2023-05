2023年05月30日 19時00分 レビュー

テトリスかと思いきやブロックが砂のように崩れてしまうパズルゲー「Setris」は見た目以上の難しさにハマる沼ゲー



落ち物パズルの定番のひとつであるテトリスは、さまざまな形状のブロック(テトリミノ)を組み合わせて積んでいき、一段分テトリミノが隙間なく埋まったらその段が丸ごと消えるというゲーム。テトリスをプレイする上で最も邪魔なのが「ブロックとブロックの間にできる隙間」ですが、テトリミノが砂でできているため設置するとグシャっと崩れて隙間が消えてしまうという、テトリス風のパズルゲーム「Setris」を発見したのでプレイしてみました。



Setris by mslivo

https://mslivo.itch.io/setris





上記URLにアクセスしてページ上部にある「Download Now」をクリック。





すると以下のような画面が表示されます。Setrisの作者にお布施として任意の金額を寄付することもできますが、「No thanks, just take me to the downloads」をクリックして無料でゲームをダウンロードすることもできます。





SetrisにはWindows版とLinux版が用意されており、記事作成時点ではWindows版のデータサイズが59MB、Linux版のデータサイズが61MBでした。今回はWindows版をクリックしてダウンロードします。





ダウンロードが完了したらZIP形式のゲームファイルをWindows標準機能や専用ソフトで解凍。





解凍が完了したらフォルダ内の「Setris-1.2.exe」をダブルクリックして起動します。





するとどこかで聴いたことのあるBGMと共にSetrisが始まります。ゲームを開始するにはAキーを押します。





用意されているゲームモードはゲームオーバーになるまで無限にブロックを消し続ける「Marathon」、制限時間内に指定された回数ブロックを削除しながらゲームを進めていく「Ultra」、40段分のブロックを削除するまでの時間を競う「40 Lines」の3つ。「Level」ではゲームの難易度を5段階から選べ、右側に行くほどブロックの落下速度が速くなります。なお、モード選択画面の決定ボタンはAキーです。「Start」を選択するとゲームがスタート。





Setrisのゲーム画面はこんな感じで、ブロックがテトリスと同じような形状のまま落ちてきます。ブロックの操作方法は左右の矢印キーでブロックの移動、↑キーあるいはAキーでブロックの回転、↓キーでブロックの落下が可能です。なお、Pキーでゲームの一時停止もできます。





ブロックがフィールドに落ちると重力でグシャっと形が崩れてしまいました。





この崩れを想定してブロックを積み上げていきます。黄色のブロックを「山のてっぺんを覆うように」配置。





すると、黄色の砂がサラサラと崩れて画面の左右端までつながり消えました。テトリスは「一段分テトリミノが隙間なく埋まると、その段がまるごと消える」というルールですが、Setrisではブロックとブロックの間に隙間ができることはないので「隣接する同じ色の砂が画面の端から端までつながると砂が消える」というルールになっているわけです。





実際にプレイしてみるとブロックが砂になって崩れてしまうので、自分がつなげたい色の砂が別の色の砂に埋もれてしまい以下のような絶望的な層を形成してしまうことも。





しかし、つながってさえいれば同じ色の砂を一気に消すことができるので、以下のように複数の層にまたがるようにして広がってしまった砂を一発で削除することもできるという、比較的一発逆転が起きやすいシステムになっていました。





というわけで、実際にモード「Marathon」、レベル「1」でSetrisをプレイした様子は以下の動画でチェックできます。プレイしていると消したい色の砂が埋もれてしまい思い描いたように砂を消すことができないというシーンも多いのですが、何とか粘っているとどこかのタイミングで一気に砂が消えまくる瞬間がやってきて、想像以上に粘れます。



ブロックが砂のように崩れてしまうテトリス風パズルゲー「Setris」をプレイしてみた(レベル:1) - YouTube





レベル1はさすがに簡単すぎたかということで、最高難度のレベル5でプレイしてみたのが以下の動画。ブロックの落下速度が速すぎる&通常のテトリスとは違うブロックの落とし方をしなければいけないということで、Setrisの本当の難しさが顔を出します。



ブロックの落下速度が鬼過ぎるレベル5でテトリス風パズルゲー「Setris」をプレイ - YouTube





Setrisはプレイしてみるとテトリスとは全く異なるゲームになっており、プレイすればするほど「山や谷を作るとその部分に不要なブロックを貯めておける」など、独自の攻略法が見つかりSetrisの奥深さを感じられるようになっているので気になる人は実際にプレイしてみてください。