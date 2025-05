マイクロLEDでチップ間の高速通信を実現し省電力かつ大規模なAIデータセンターを構築するべくTSMCとAvicenaが提携

世界最大の半導体製造企業「 TSMC 」と、カリフォルニア州に拠点を置く 光インターコネクト 技術の開発企業「 Avicena 」が提携し、マイクロLEDを用いたチップ間通信システム「 LightBundle 」向けに最適化した光検出器を開発することが発表されました。LightBundleをシステムに組み込むと消費電力を抑えつつ大規模なAIサーバーを構築できるようになります。 Avicena Works with TSMC to Enable PD Arrays for LightBundle™ MicroLED-Based Interconnects – Avicena https://avicena.tech/avicena-works-with-tsmc-to-enable-pd-arrays-for-lightbundle-microled-based-interconnects/

・関連記事

Intelが光でデータ伝送の距離を100倍にする「光コンピューティング相互接続」チップレットを発表 - GIGAZINE



光ファイバーのボトルネックを解消しより高速なインターネットを実現する「全光スイッチ」とは? - GIGAZINE



AIデータセンターの1万5000個のGPUを相互接続する技術をAlibaba Cloudの研究者が発表、NVIDIA技術を捨ててイーサネットを採用 - GIGAZINE



AIの消費電力を最大2500分の1に削減する「CRAM」を研究者が実証 - GIGAZINE



TSMCがアリゾナ州に3つ目の工場を建設開始、ラトニック商務長官は「トランプ関税によって1ドルも支払うことなくTSMCの投資を引き出せた」とアピール - GIGAZINE



TSMCが1.4nm級プロセス技術「A14」を発表、2028年に量産開始予定でスマホのAI機能強化に期待 - GIGAZINE



2025年05月27日 13時10分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article TSMC and Avicena partner to build large-….